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Posted 29 декабря, 08:20

Published 29 декабря, 08:20

Modified 29 декабря, 08:22

Updated 29 декабря, 08:22

В Екатеринбурге такси дорожало в два раза

В Екатеринбурге резко выросли цены на такси

29 декабря 2024, 08:20
Фото: Изображение Midjourney.

В Екатеринбурге такси дорожало в два раза

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Новый год
Последний рабочий день стал катализатором рост цен на перевозки.

В последний официальный рабочий день в субботу, 28 декабря, в Екатеринбурге резко выросли цены на такси.

Одной из причин подорожания перевозок может быть проведение корпоративов. Машин в городе было меньше, чем желающих уехать домой.

Ценник по городу в зависимости от времени вызова такси и дальности поездки увеличился на 130-230%.

За 20 минут поездки 700 рублей! Хотя обычно ценник — 300, — сообщает читатель E1 Юрий.

Горожане заметили, что при обычной цене поездки от 300 до 600 рублей в районах Автовокзала и Академа стоимость подскочила до 700 и 900 рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что Екатеринбург и Нижний Тагил попали в рейтинг в качестве лидеров по количеству ДТП.

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#Александра Никитская#Свердловская область#Праздник#Новый год#Такси#Тарифы#Рост цен#Общественный транспорт#Екатеринбург
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