Posted 29 декабря, 08:20
Published 29 декабря, 08:20
Modified 29 декабря, 08:22
Updated 29 декабря, 08:22
В последний официальный рабочий день в субботу, 28 декабря, в Екатеринбурге резко выросли цены на такси.
Одной из причин подорожания перевозок может быть проведение корпоративов. Машин в городе было меньше, чем желающих уехать домой.
Ценник по городу в зависимости от времени вызова такси и дальности поездки увеличился на 130-230%.
За 20 минут поездки 700 рублей! Хотя обычно ценник — 300, — сообщает читатель E1 Юрий.
Горожане заметили, что при обычной цене поездки от 300 до 600 рублей в районах Автовокзала и Академа стоимость подскочила до 700 и 900 рублей соответственно.
Ранее сообщалось, что Екатеринбург и Нижний Тагил попали в рейтинг в качестве лидеров по количеству ДТП.