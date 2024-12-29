В Свердловской области инспекторы с пистолетом ловили нарушителя ПДД

Во время патрулирования правоохранители заметили на дороге машину «ВАЗ-1111». Инспекторы подали водителю сигнал, чтобы тот остановился, но мужчина на него не среагировал. Нетрезвый водитель, нарушая правила дорожного движения на оживленных дорогах, продолжил движение, поэтому инспекторам пришлось сделать сначала несколько предупредительных выстрелов.