В Свердловской области инспекторы с пистолетом ловили нарушителя ПДД

Posted 29 декабря, 12:29
Published 29 декабря, 12:29
Modified 29 декабря, 12:31
Updated 29 декабря, 12:31
27 декабря в городе Сысерть Свердловской области инспекторам ГАИ ночью пришлось устроить погоню с применением оружия.
Во время патрулирования правоохранители заметили на дороге машину «ВАЗ-1111». Инспекторы подали водителю сигнал, чтобы тот остановился, но мужчина на него не среагировал. Нетрезвый водитель, нарушая правила дорожного движения на оживленных дорогах, продолжил движение, поэтому инспекторам пришлось сделать сначала несколько предупредительных выстрелов.
Но и это водителя не остановило. Тогда сотрудник ГАИ несколько раз выстрелил уже по колесам. Тогда «ВАЗ», наконец, остановился.
За рулем инспекторы обнаружили 18-летнего жителя Октябрьского поселка. Молодой человек сель за руль без водительских прав, сообщает ГАИ региона.
Экспертиза подтвердила, что молодой человек пьян. Его доставили в отделение МВД, где составили сразу 5 протоколов об административных правонарушениях.
В итоге водителя арестовали на 10 суток и крупные штрафы. Однако лихачу могут дать еще 15 дней ареста.
Ранее нетрезвая тагильчанка за рулем устроила ДТП.