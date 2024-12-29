В Свердловской области прокуратура добилась выделения сиротам квартир

Надзорное ведомство добилось не только выделения жилплощади в новых благоустроенных домах, но и взяло на контроль строительства дома. 4 ребенка из числа детей-сирот и несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, теперь владеют своей недвижимостью.