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Posted 29 декабря, 10:08

Published 29 декабря, 10:08

Modified 29 декабря, 10:10

Updated 29 декабря, 10:10

В Свердловской области прокуратура отсудила для сирот благоустроенные квартиры

В Свердловской области прокуратура добилась выделения сиротам квартир

29 декабря 2024, 10:08
Фото: 1MI.

В Свердловской области прокуратура отсудила для сирот благоустроенные квартиры

Суд вынес решение в пользу социально незащищенных категорий граждан в Сухом Логе Свердловской области.

В Свердловской области сотрудники прокуратуры смогли добиться в суде выделения четырех квартир для детей-сирот.

Дело рассматривалось в Сухом Логе. В ходе проверки надзорного ведомства прокуроры выяснили, что социально незащищенные граждане длительное время не могли добиться положенной жилплощади от государственных органов.

После обнаружения факта нарушения закона прокуратура пошла в суд.

Надзорное ведомство добилось не только выделения жилплощади в новых благоустроенных домах, но и взяло на контроль строительства дома. 4 ребенка из числа детей-сирот и несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, теперь владеют своей недвижимостью.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле на ремонт муниципального жилья городскими властями выделено более 50 миллионов рублей.

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#Александра Никитская#Общество#Проверка#Прокуратура#Свердловская область#Жилье#Закон#Сухой Лог#Недвижимость#Екатеринбург
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