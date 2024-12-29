В Свердловской области прокуратура добилась выделения сиротам квартир

Posted 29 декабря, 10:08
Published 29 декабря, 10:08
Modified 29 декабря, 10:10
Updated 29 декабря, 10:10
В Свердловской области сотрудники прокуратуры смогли добиться в суде выделения четырех квартир для детей-сирот.
Дело рассматривалось в Сухом Логе. В ходе проверки надзорного ведомства прокуроры выяснили, что социально незащищенные граждане длительное время не могли добиться положенной жилплощади от государственных органов.
После обнаружения факта нарушения закона прокуратура пошла в суд.
Надзорное ведомство добилось не только выделения жилплощади в новых благоустроенных домах, но и взяло на контроль строительства дома. 4 ребенка из числа детей-сирот и несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, теперь владеют своей недвижимостью.
Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле на ремонт муниципального жилья городскими властями выделено более 50 миллионов рублей.