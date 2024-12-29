Жители Нижнего Тагила жалуются на бездомных собак

Posted 29 декабря, 11:55
Published 29 декабря, 11:55
Modified 29 декабря, 11:58
Updated 29 декабря, 11:58
Жители района Вагонка в Нижнем Тагиле просят помощи в борьбе со стаями бездомных псов.
Очевидцы сообщают, что во дворах собаки сбиваются в стаи и пугают пожилых людей и детей.
Мало у нас покусанных детей? Ждем, пока загрызут кого-то? — пишет читательница телеграм-канала «Инцидент Нижний Тагил».
Местные опасаются за свое здоровье и здоровье детей. Жители просят мэрию города обратить внимание на проблемы и решить ее.
Администрация города в комментариях ответила, что 28 декабря на Вагонке работал подрядчик, имеющий контракт на отлов бездомных животных. В мэрии напомнили, что в случае обнаружения собак можно сообщить по номеру 112, а также призвали жителей не кормить псов.
Ранее стало известно, что власти Екатеринбурга выделят на отлов собак 9 миллионов рублей.