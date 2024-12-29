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Posted 29 декабря, 11:55

Published 29 декабря, 11:55

Modified 29 декабря, 11:58

Updated 29 декабря, 11:58

Жители Нижнего Тагила просят спасти их от собак

Жители Нижнего Тагила жалуются на бездомных собак

29 декабря 2024, 11:55
Фото: 1MI.

Жители Нижнего Тагила просят спасти их от собак

Тревогу бьют тагильчане, проживающие на Вагонке.

Жители района Вагонка в Нижнем Тагиле просят помощи в борьбе со стаями бездомных псов.

Очевидцы сообщают, что во дворах собаки сбиваются в стаи и пугают пожилых людей и детей.

Мало у нас покусанных детей? Ждем, пока загрызут кого-то? — пишет читательница телеграм-канала «Инцидент Нижний Тагил».

Местные опасаются за свое здоровье и здоровье детей. Жители просят мэрию города обратить внимание на проблемы и решить ее.

Администрация города в комментариях ответила, что 28 декабря на Вагонке работал подрядчик, имеющий контракт на отлов бездомных животных. В мэрии напомнили, что в случае обнаружения собак можно сообщить по номеру 112, а также призвали жителей не кормить псов.

Ранее стало известно, что власти Екатеринбурга выделят на отлов собак 9 миллионов рублей.

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#Александра Никитская#Нижний Тагил#Вагонка#Администрация#Отлов собак#Отлов#Жители#Бездомные животные#Администрация Нижнего Тагила#Екатеринбург
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