Жители Нижнего Тагила жалуются на бездомных собак

Администрация города в комментариях ответила, что 28 декабря на Вагонке работал подрядчик, имеющий контракт на отлов бездомных животных. В мэрии напомнили, что в случае обнаружения собак можно сообщить по номеру 112, а также призвали жителей не кормить псов.