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Posted 30 декабря, 05:21

Published 30 декабря, 05:21

Modified 30 декабря, 05:23

Updated 30 декабря, 05:23

Автоелка в Екатеринбурге закончилась облавой сотрудников ГИБДД

Автоелка в Екатеринбурге закончилась облавой сотрудников ГИБДД

30 декабря 2024, 05:21
Фото: URA.RU.
Ночью 29 декабря жители Екатеринбурга собрались, чтобы создать елку из своих автомобилей. Всего приехало 127 автолюбителей, но кроме них прибыли и сотрудники ГИБДД, которые оштрафовали часть водителей.

В столице Среднего Урала прошла акция «Автоелка», участие в которой приняло более 125 автомобилей. Местные жители собрались ночью с 29 на 30 декабря на парковке у спортивного комплекса. На месте схода автолюбителей на нарядных машинах были и сотрудники ГИБДД. Не все оценили такую инициативу, поэтому некоторым водителям был выписан штраф за гирлянду и тонировку, сообщает URA.RU.

UralAutoClub, то есть организатор данной акции, принес извинения за не подобную организацию.

Просим извинения у своих подписчиков за облаву и полученные штрафы. Организация автоелки оказалась «на нуле». Впредь будем относиться к публикации более ответственно и проверять всю информацию заранее, — пишет в социальных сетях UralAutoClub.

Напомним, что ранее в Нижнем Тагиле тоже состоялась подобная акция, в которой приняло участие рекордное количество автомобилей, в числе которых были сотрудники ГАИ.

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