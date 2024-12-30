Автоелка в Екатеринбурге закончилась облавой сотрудников ГИБДД

Posted 30 декабря, 05:21
Published 30 декабря, 05:21
Modified 30 декабря, 05:23
Updated 30 декабря, 05:23
В столице Среднего Урала прошла акция «Автоелка», участие в которой приняло более 125 автомобилей. Местные жители собрались ночью с 29 на 30 декабря на парковке у спортивного комплекса. На месте схода автолюбителей на нарядных машинах были и сотрудники ГИБДД. Не все оценили такую инициативу, поэтому некоторым водителям был выписан штраф за гирлянду и тонировку, сообщает URA.RU.
UralAutoClub, то есть организатор данной акции, принес извинения за не подобную организацию.
Просим извинения у своих подписчиков за облаву и полученные штрафы. Организация автоелки оказалась «на нуле». Впредь будем относиться к публикации более ответственно и проверять всю информацию заранее, — пишет в социальных сетях UralAutoClub.
Напомним, что ранее в Нижнем Тагиле тоже состоялась подобная акция, в которой приняло участие рекордное количество автомобилей, в числе которых были сотрудники ГАИ.