Автоелка в Екатеринбурге закончилась облавой сотрудников ГИБДД

В столице Среднего Урала прошла акция «Автоелка», участие в которой приняло более 125 автомобилей. Местные жители собрались ночью с 29 на 30 декабря на парковке у спортивного комплекса. На месте схода автолюбителей на нарядных машинах были и сотрудники ГИБДД. Не все оценили такую инициативу, поэтому некоторым водителям был выписан штраф за гирлянду и тонировку, сообщает URA.RU.