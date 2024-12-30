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Posted 30 декабря, 09:17

Published 30 декабря, 09:17

Modified 30 декабря, 09:19

Updated 30 декабря, 09:19

Единороги, гномы и принцессы катались на горных лыжах в Нижнем Тагиле

Единороги, гномы и принцессы катались на горных лыжах в Нижнем Тагиле

30 декабря 2024, 09:17
Фото: ГАУ ДО СО СШОР «Аист».
Новогодняя тренировка прошла для юных тагильчан, занимающихся фристайлом в спортшколе «Аист». В честь этого события дети нарядились в различные костюмы.

Для спортшколы такие тренировки в костюмах перед Новым годом стали уже традиционными.

Дети нарядились в гномов и ангелов. Также со склона Долгой горы на горных лыжах съезжали принцессы, драконы и единороги. После веселого занятия юных спортсменов поздравил Дед Мороз вместе со своей внучкой Снегурочкой. Они вручили всем подарки.

Фото: ГАУ ДО СО СШОР «Аист»

В спортшколе «Аист» поздравили всех жителей Нижнего Тагила с наступающим Новым годом.

Напомним, что для тагильчан и гостей города уже открыт ледовый городок на Театральной площади.

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#Евгения Сафина#Общество#Спорт#Нижний Тагил#Дети#Праздник#Дед Мороз#Горные лыжи#Екатеринбург
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