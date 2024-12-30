Единороги, гномы и принцессы катались на горных лыжах в Нижнем Тагиле

Дети нарядились в гномов и ангелов. Также со склона Долгой горы на горных лыжах съезжали принцессы, драконы и единороги. После веселого занятия юных спортсменов поздравил Дед Мороз вместе со своей внучкой Снегурочкой. Они вручили всем подарки.