Единороги, гномы и принцессы катались на горных лыжах в Нижнем Тагиле

Posted 30 декабря, 09:17
Published 30 декабря, 09:17
Modified 30 декабря, 09:19
Updated 30 декабря, 09:19
Для спортшколы такие тренировки в костюмах перед Новым годом стали уже традиционными.
Дети нарядились в гномов и ангелов. Также со склона Долгой горы на горных лыжах съезжали принцессы, драконы и единороги. После веселого занятия юных спортсменов поздравил Дед Мороз вместе со своей внучкой Снегурочкой. Они вручили всем подарки.
В спортшколе «Аист» поздравили всех жителей Нижнего Тагила с наступающим Новым годом.
Напомним, что для тагильчан и гостей города уже открыт ледовый городок на Театральной площади.