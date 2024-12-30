Екатеринбурженка пыталась увезти исчезающий вид кораллов из Дубая

49-летняя екатеринбурженка сообщила сотрудникам аэропорта, что это лишь памятный презент, который она самостоятельно собирала на песчаном берегу. Кроме того, она не предполагала, что на кораллы нужно разрешение, сообщает Уральское таможенное управление.