Екатеринбурженка пыталась увезти исчезающий вид кораллов из Дубая

Posted 30 декабря, 07:12
Published 30 декабря, 07:12
Modified 30 декабря, 07:14
Updated 30 декабря, 07:14
В аэропорту «Кольцово» была задержана женщина, летевшая из Дубая. Причиной остановки таможенниками жительницы Урала стала попытка захватить с собой 12 кораллов.
49-летняя екатеринбурженка сообщила сотрудникам аэропорта, что это лишь памятный презент, который она самостоятельно собирала на песчаном берегу. Кроме того, она не предполагала, что на кораллы нужно разрешение, сообщает Уральское таможенное управление.
В ходе исследования было определено, что все образцы включены в список видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения. Для их перевозки нужен специальный сертификат и подписание декларации. Кораллы у женщины изъяли и выписали штраф.
Напомним, что ранее в Екатеринбурге таможенники поймали семейную пару с 15 телефонами.