«Это был ад»: волонтер делится подробностями экологической катастрофы в Анапе

Posted 30 декабря, 04:00
Published 30 декабря, 04:00
Modified 30 декабря, 04:00
Updated 30 декабря, 04:00
15 декабря текущего года в Анапе на юге Керченского пролива в результате шторма затонули два танкера с мазутом. В результате утечки в воду попало 3700 тонн нефтепродуктов из общего объема 9200. Мазутные пятна стали приближаться к берегу и загрязнять его. В Анапе был введен режим чрезвычайной ситуации. На данный момент площадь загрязнения составляет 54 квадратных километра и продолжает увеличиваться.
С 21 декабря начались мероприятия по ликвидации последствий разлива топлива в Керчи. К работам по очистке пляжей и помощи пострадавшим животным подключились спасатели, волонтеры и казаки. Жительница Новороссийска присоединилась к волонтерам, которые помогают устранять последствия экологической аварии. Светлана родом из Нижнего Тагила поделилась подробностями с редакцией TagilCity.ru.
Компания, в которой работает Светлана, стала одной из первых, кто принял участие в ликвидации загрязнения. Как только они узнали о случившемся, то сразу приняли решение ехать на место происшествия. Тогда для них было известно, что там лишь «локальные загрязнения» — так сказал губернатор Новороссийска. Однако, прибыв на место трагедии, волонтеры уведи совсем обратное.
Когда мы приехали, то испытали шок. Нет, даже не шок. Это был просто ад, — делится первыми впечатлениями от увиденного с редакцией TagilCity.ru Светлана.
Пляж был просто черным. Вместо песка на поверхности земли был большой слой мазута. Визуально загрязнение сопровождалось загрязнением воздуха, дышать было трудно из-за едкого запаха мазута. На месте происшествия уже трудились добровольцы, среди которых были и местные жители, не имеющие средств защиты.
Это был пляж из мазута. Там просто было нечем дышать. Мы приехали со своими комбинезонами и респираторами. Но на месте люди убирали «без ничего» — это были местные жители, — рассказывает свидетельница последствий аварии Светлана.
Администрация Новороссийска выделила несколько коробок защитных костюмов, которые были переданы волонтерам. Позже стали заказывать на маркетплейсах респираторы и другую защиту.
Объем работ поистине огромен. Ежедневно зона поражения мазутом расширяется, и сил для борьбы с этим бедствием не хватает. Несмотря на то, что на месте происшествия трудится множество людей, их усилий недостаточно, чтобы кардинально изменить ситуацию. Все, что удается очистить за день, возвращается обратно ночью.
Мы пришли в один день на пляж с девочкой. Позже пришли местные жители. Бабушка сказала, что вчера здесь все убрали. Получается, что за ночь прибыло двадцать сантиметров сплошного слоя мазута. Люди без устали работают, но людей не хватает, — делится подробностями Светлана.
Даже самые эффективные респираторы не могут обеспечить полную защиту, и через некоторое время запах мазута становится ощутимым. Требуется усиленная защита, чтобы можно было продолжать работу в течение более длительного времени.
Респираторы с фильтрами не справляются. Не просто пыльники, а полумаски с фильтрами — это почти противогазы. И даже их через несколько часов начинает пробивать, — рассказывает о трудностях работы Светлана.
Труднее всего было обеспечить жильем и питанием людей, которые приехали издалека. Когда стало ясно, что людей не хватает, обратились к социальным сетям, чтобы распространить призыв о помощи. Начался настоящий поток добровольцев. Однако всем им нужно было где-то остановиться и что-то есть. В результате некоторые гостевые дома и гостиницы пошли навстречу и предоставили свои услуги бесплатно для тех, кто приехал помочь спасти пляж в Анапе.
От администрации толком никакой вообще помощи не было. Когда мы поняли, что нам не справиться своими силами, то «кинули клич» и стали приезжать люди со всей России. Большая часть предпринимателей вошли в положение и «расконсервировали» гостиницы, гостевые дома. Стали приглашать к себе волонтеров, кормить их за свой счет, - рассказывает Светлана.
Также на пляже работают небольшие заведения, которые также абсолютно безвозмездно обеспечивают питанием волонтеров. Кроме того, есть полевые кухни. Заведениям на помощь также пришли добровольцы, обеспечившие кафе продуктами и рабочей силой.
Изначально подключилось два маленьких кафе. Они сказали, что будут кормить людей, но много мы не прокормим. Люди предложили купить продукты и найти дополнительных поваров, так как в кафе всего 3 сотрудника. Люди тут же отозвались и в первый же день вместо 50 и 20 порций, приготовлено было больше 1000, — сообщает Светлана.
В этой истории самое ужасное не то, что теперь нельзя будет насладиться пляжным отдыхом в Анапе из-за загрязнения песка и воды. Гораздо более печальная картина — гибель морских обитателей: рыб, дельфинов, медуз. Птицы не могут подняться в воздух из-за того, что их перья склеились от мазута.
Дельфины гибнут от отравления мазутом. Они съедают отравленную рыбу. За последние дни выбило на берег 18-19 дельфинов. И это только береговая линия Новороссийска! Я видела птиц, покрытых слоем мазута, и живых птиц, когда они из последних сил стараются чиститься, тем самым еще больше отравляют себя. Впервые в жизни я увидела медузу, внутри которой мазутные черные пятна, — рассказывает Светлана о том, в каком состоянии находится фауна Анапы.
Добровольцы пытаются вызволить птиц с загрязненного побережья и передать их тем, кто в специально оборудованном помещении сможет их очистить. За 11 дней было спасено около 1,5 тысяч птиц. Сейчас выпустить их на волю нельзя. Аналогичным образом пытаются помочь и дельфинам.
У пернатых специалисты берут пробы, которые затем отправляются в лабораторию. После этого планируется работа по оформлению документов для подачи иска в суд на компанию, ответственную за перевозку мазута.
Благодаря администрации Новороссийска мы организуем штаб по отлову и сбору мертвых тел для отправки их на анализы в обязательном порядке. Анализы делает лаборатория, каждый мазочек под сопроводительным документом. Все материалы пойдут в суд, — делится дальнейшими планами Светлана.
По мнению волонтеров, с самого начала местные власти пытались скрыть истинные масштабы трагедии. Было заявлено, что происшествие не окажет существенного влияния на туристическую отрасль Анапы, и уже в следующем году туристы смогут посетить этот теплый регион. Однако волонтеры убеждены, что это невозможно. Несмотря на все усилия добровольцев, последствия произошедшего слишком серьезны, чтобы не оставить следа в природе.
Скажу честно, наши власти пытались это замолчать. Они говорили, что все под контролем, это лишь локальное загрязнение и туристический сезон 25 года будет. Нет, извините, сезона в Анапе не будет, — предполагает дальнейшее развитие событий в Анапе Светлана.
Не только общедоступные пляжи и малопосещаемые участки береговой линии пострадали от загрязнения, но и территории, где отдыхают дети. Мазут добрался до пляжей, которые находятся в детских оздоровительных центрах и санаториях.
Загрязнены детские пляжи, те пляжи, на которых стоят детские санатории и профилактории — это санатории в поселке Благовещенск, это село Витязево. Мы не можем убрать это. Мы ежедневно вывозим десятки тысяч тонн песков с мазутом. Но мазут вышел на каменные пляжи, а их убрать невозможно, — рассказывает о масштабе трагедии Светлана.