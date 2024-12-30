«Это был ад»: волонтер делится подробностями экологической катастрофы в Анапе

Труднее всего было обеспечить жильем и питанием людей, которые приехали издалека. Когда стало ясно, что людей не хватает, обратились к социальным сетям, чтобы распространить призыв о помощи. Начался настоящий поток добровольцев. Однако всем им нужно было где-то остановиться и что-то есть. В результате некоторые гостевые дома и гостиницы пошли навстречу и предоставили свои услуги бесплатно для тех, кто приехал помочь спасти пляж в Анапе.