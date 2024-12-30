Газификация Урала: в Свердловской области более 30 тысяч домов подключили к газу

В уходящем году Свердловская область стала одной из ключевых площадок для реализации масштабной программы социальной газификации, инициированной президентом РФ. Благодаря этой программе, регион заключил около 77 тысяч договоров на подключение к газовым сетям. Более того, все работы по прокладке газовых труб до участков были выполнены абсолютно бесплатно для владельцев.