Газификация Урала: в Свердловской области более 30 тысяч домов подключили к газу

Posted 30 декабря, 07:14
Published 30 декабря, 07:14
Modified 30 декабря, 07:16
Updated 30 декабря, 07:16
В уходящем году Свердловская область стала одной из ключевых площадок для реализации масштабной программы социальной газификации, инициированной президентом РФ. Благодаря этой программе, регион заключил около 77 тысяч договоров на подключение к газовым сетям. Более того, все работы по прокладке газовых труб до участков были выполнены абсолютно бесплатно для владельцев.
Уже сегодня свыше 50 тысяч земельных участков получили доступ к газовой инфраструктуре, а 30,8 тысячи индивидуальных жилых домов начали использовать природный газ как основной источник энергии, сообщает Департамент информполитики.
С момента старта программы в октябре 2021 года в Свердловской области было построено более 2,6 тысячи километров газовых сетей различного давления. Этот объем работ не только значительно улучшил качество жизни местных жителей, но и создал технические возможности для подключения еще 91 тысячи частных домов к природному газу.
Программа социальной газификации демонстрирует высокую эффективность и имеет стратегическое значение для развития региона. Она способствует повышению уровня комфорта и безопасности граждан, снижению затрат на отопление и улучшению экологической обстановки за счет использования экологически чистого топлива.
Ранее Евгений Куйвашев рассказал на прямой линии о планах газификации в регионе.