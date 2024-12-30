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Posted 30 декабря, 07:14

Published 30 декабря, 07:14

Modified 30 декабря, 07:16

Updated 30 декабря, 07:16

Более 70 тысяч договоров на газ подписали за 2024 год в Свердловской области

Газификация Урала: в Свердловской области более 30 тысяч домов подключили к газу

30 декабря 2024, 07:14
Фото: 1MI.

Более 70 тысяч договоров на газ подписали за 2024 год в Свердловской области

В Свердловской области заключено 77 тысяч договоров на газификацию, 30,8 тысячи домов уже подключены. Проложено 2,6 тысяч км газовых сетей.

В уходящем году Свердловская область стала одной из ключевых площадок для реализации масштабной программы социальной газификации, инициированной президентом РФ. Благодаря этой программе, регион заключил около 77 тысяч договоров на подключение к газовым сетям. Более того, все работы по прокладке газовых труб до участков были выполнены абсолютно бесплатно для владельцев.

Уже сегодня свыше 50 тысяч земельных участков получили доступ к газовой инфраструктуре, а 30,8 тысячи индивидуальных жилых домов начали использовать природный газ как основной источник энергии, сообщает Департамент информполитики.

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С момента старта программы в октябре 2021 года в Свердловской области было построено более 2,6 тысячи километров газовых сетей различного давления. Этот объем работ не только значительно улучшил качество жизни местных жителей, но и создал технические возможности для подключения еще 91 тысячи частных домов к природному газу.

Программа социальной газификации демонстрирует высокую эффективность и имеет стратегическое значение для развития региона. Она способствует повышению уровня комфорта и безопасности граждан, снижению затрат на отопление и улучшению экологической обстановки за счет использования экологически чистого топлива.

Ранее Евгений Куйвашев рассказал на прямой линии о планах газификации в регионе.

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#Агата Королева#Общество#Экология#Свердловская область#ГАЗ#Природный газ#Энергетика#Бытовой газ#Газификация#Качество жизни#Екатеринбург
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