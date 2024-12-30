Какой будет погода в январе 2025 года в Свердловской области

Общая климатическая характеристика января в Свердловской области Нормы температуры и осадков для января в Свердловской области Типичные погодные условия в январе в Свердловской области Температура и погодные изменения на январь 2025 года Прогноз на начало января 2025 года Погода в середине января 2025 года Какую погоду ожидать в конце января 2025 года Возможные климатические аномалии в январе 2025 года Вероятность аномальных холодов или тепла Ожидаемые осадки: снег или дождь Как не замерзнуть в январские морозы в Свердловской области

В январе 2025 года в Свердловской области сильных морозов, по уверению синоптиков, не прогнозируется. TagilCity.ru расскажет о погоде в начале года, а также даст несколько полезных советов о том, как лучше согреться зимой, чтобы не допустить переохлаждения.

Общая климатическая характеристика января в Свердловской области Нормы температуры и осадков для января в Свердловской области Средняя температура воздуха в январе в южных частях региона составляет от -15 до -17 градусов, а на севере — от -17 до -20 градусов. Обычно, в начале года в Свердловской области не бывает оттепелей, столбики термометров и днем, и ночью опускаются ниже нуля градусов. Норма осадков для января составляет 22-30 миллиметров, а в горах крайнего юго-запада — до 54 миллиметров. Основная часть дней первого месяца года пасмурная и с переменной облачностью. Типичные погодные условия в январе в Свердловской области Свердловская область охватывает территорию Среднего и Северного Урала, а также часть Западно-Сибирской равнины. Для Свердловской области характерны холодная продолжительная зима со средней температурой января на отметке в -13 градусов. За год в Свердловской области выпадает 350-450 миллиметров осадков. Общая климатическая характеристика января в Свердловской области . Фото: 1MI Температура и погодные изменения на январь 2025 года Температура воздуха в Свердловской области в январе 2025 года прогнозируется на один градус больше нормы. А вот количество осадков, говорят метеорологи, будет меньше среднего многолетнего значения. Сразу стоит отметить, что долгосрочный прогноз погоды основывается на температуре, которая была в регионе в последние годы. Редакция TagilCity.ru сравнила прогноз погоды на январь 2025 года на различных платформах. В принципе, особых различий в заверениях синоптиков нет и метеорологи сходятся во мнениях. И так, какая погода ожидает свердловчан в первый месяц года. Прогноз на начало января 2025 года В первые 10 дней января столбики термометров не будут опускаться ниже отметки в -16 градусов. В ночные часы в регионе может холодать до -18 градусов. Ожидаются умеренный снег, дымка, переменная облачность, туман, а также несильный ветер. Погода в середине января 2025 года Середина декабря не принесет значительных изменений в погоде в Свердловской области. Сильных морозов не прогнозируется. Температура воздуха будет колебаться от -12 до -15 градусов. Синоптики предупреждают о возможной сильной облачности и снегопадах, но штормовых ветров пока не ожидается. Какую погоду ожидать в конце января 2025 года В конец января 2025 года в Свердловской области будет холоднее. Специалисты предупреждают о возможном похолодании до -24 градусов. Но теплые дни также порадуют жителей региона. Ожидается как солнечная погода, так и пасмурная, с сильной облачностью. Погода в январе 2025 года в Свердловской области . Фото: Скриншот сервиса Яндекс.Погода Возможные климатические аномалии в январе 2025 года Вероятность аномальных холодов или тепла В январе 2025 года пока что особых аномальных явлений в погоде не прогнозируется. Будут как морозные дни, так и с более умеренной температурой, характерной для зимы. Ожидаемые осадки: снег или дождь Так как температура воздуха в январе 2025 года в Свердловской области не будет подниматься выше нуля градусов, то, соответственно, дождей не ожидается. Как уже говорилось раньше, в 2025 году в январе в Свердловской области, согласно долгосрочному прогнозу, не будет сильных снегопадов. Возможные климатические аномалии в январе 2025 года в Свердловской области . Фото: Изображение Midjourney Как не замерзнуть в январские морозы в Свердловской области Прежде всего, залогом тепла зимой является многослойная одежда. При прогулках рекомендуется носить термобелье, а затем надеть флисовую или шерстяную одежду. Внешний слой должен быть непродуваемым и водонепроницаемым. Зимой нужно выбирать свободную обувь на толстой подошве и использовать теплые стельки. На улице не следует прикрывать лицо варежкой или шарфом, так как они станут влажными, кожа переохладится еще сильнее. Перед долгой прогулкой необходимо хорошо подкрепиться. А при первых признаках замерзания лучше зайти в помещение на пять-десять минут. Как не замерзнуть в январские морозы в Свердловской области . Фото: 1MI Небольшой снег и теплая погода ожидаются в Свердловской области в новогоднюю ночь Узнать подробнее Читайте также: Тепло и аномальные всплески. Какая будет погода зимой в Свердловской области Метеорологи объяснили отсутствие снега в декабре в Свердловской области