Кулинарный хит на Новый год: готовим закуску из помидоров, сыра и шампиньонов

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Если у вас нет времени стоять у плиты в преддверии Нового года, попробуйте приготовить простую и легкую закуску, которая отнимет у вас всего 15-20 минут, но порадует гостей изысканным вкусом.

Закуска из помидоров, шампиньонов, сыра и чеснока Ингредиенты: 3–4 крупных помидора;

200 г шампиньонов;

150 г твердого сыра;

2 зубчика чеснока;

2 ст. л. оливкового масла;

Соль и перец по вкусу;

Свежая зелень (укроп или петрушка) для украшения. Не «Цезарь», но тоже вкусно: простой и легкий рецепт новогодней закуски Узнать подробнее Приготовление Тщательно вымойте помидоры и нарежьте их кружочками толщиной примерно 0,5 см. Шампиньоны промойте, обсушите и нарежьте тонкими ломтиками. Натрите твердый сыр на крупной терке. Чеснок измельчите — он должен быть нарезан очень мелко. На сковороде разогрейте столовую ложку оливкового масла. Выложите нарезанные шампиньоны, обжаривайте их на среднем огне до золотистого цвета, периодически помешивая. Чеснок добавляйте в самом конце — он не должен свариться, положите соль и перец. Подержите на огне еще 1–2 минуты и остудите. Разложите кружочки помидоров на большом плоском блюде. Сверху каждого кружка помидора выложите обжаренные шампиньоны с чесноком. Каждый кусок закуски сверху посыпьте натертым твердым сыром. Если хотите, чтобы сыр чуть подтаял, можно поместить закуску в разогретую до 180 градусов духовку на 5–7 минут. Это придаст блюду дополнительную сочность и аромат. Украшайте закуску свежей зеленью по вашему выбору. Подавайте блюдо теплым или охлажденным — на ваше усмотрение. Закуска получается сочной благодаря помидорам, а смесь из грибов и сыра делает ее насыщенной и аппетитной, — пишет портал «Амур Медиа». Попробуйте также приготовить на Новый год вкусные бутерброды с красной рыбой. Мягкость и приятная кислинка: маринуем курицу в кефире — мясо нежнее фуа-гра Узнать подробнее