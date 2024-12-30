Кулинарный хит на Новый год: готовим закуску из помидоров, сыра и шампиньонов

Posted 30 декабря, 10:58
Published 30 декабря, 10:58
Modified 30 декабря, 11:00
Updated 30 декабря, 11:00
Тщательно вымойте помидоры и нарежьте их кружочками толщиной примерно 0,5 см. Шампиньоны промойте, обсушите и нарежьте тонкими ломтиками. Натрите твердый сыр на крупной терке. Чеснок измельчите — он должен быть нарезан очень мелко.
На сковороде разогрейте столовую ложку оливкового масла. Выложите нарезанные шампиньоны, обжаривайте их на среднем огне до золотистого цвета, периодически помешивая. Чеснок добавляйте в самом конце — он не должен свариться, положите соль и перец. Подержите на огне еще 1–2 минуты и остудите.
Разложите кружочки помидоров на большом плоском блюде. Сверху каждого кружка помидора выложите обжаренные шампиньоны с чесноком. Каждый кусок закуски сверху посыпьте натертым твердым сыром.
Если хотите, чтобы сыр чуть подтаял, можно поместить закуску в разогретую до 180 градусов духовку на 5–7 минут. Это придаст блюду дополнительную сочность и аромат.
Украшайте закуску свежей зеленью по вашему выбору. Подавайте блюдо теплым или охлажденным — на ваше усмотрение.
Закуска получается сочной благодаря помидорам, а смесь из грибов и сыра делает ее насыщенной и аппетитной, — пишет портал «Амур Медиа».
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