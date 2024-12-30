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Posted 30 декабря, 10:58

Published 30 декабря, 10:58

Modified 30 декабря, 11:00

Updated 30 декабря, 11:00

Кулинарный хит на Новый год: готовим закуску из помидоров, сыра и шампиньонов

Кулинарный хит на Новый год: готовим закуску из помидоров, сыра и шампиньонов

30 декабря 2024, 10:58
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Еда и напитки
Если у вас нет времени стоять у плиты в преддверии Нового года, попробуйте приготовить простую и легкую закуску, которая отнимет у вас всего 15-20 минут, но порадует гостей изысканным вкусом.

Закуска из помидоров, шампиньонов, сыра и чеснока

Ингредиенты:

  • 3–4 крупных помидора;
  • 200 г шампиньонов;
  • 150 г твердого сыра;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 2 ст. л. оливкового масла;
  • Соль и перец по вкусу;
  • Свежая зелень (укроп или петрушка) для украшения.
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Приготовление

Тщательно вымойте помидоры и нарежьте их кружочками толщиной примерно 0,5 см. Шампиньоны промойте, обсушите и нарежьте тонкими ломтиками. Натрите твердый сыр на крупной терке. Чеснок измельчите — он должен быть нарезан очень мелко.

На сковороде разогрейте столовую ложку оливкового масла. Выложите нарезанные шампиньоны, обжаривайте их на среднем огне до золотистого цвета, периодически помешивая. Чеснок добавляйте в самом конце — он не должен свариться, положите соль и перец. Подержите на огне еще 1–2 минуты и остудите.

Разложите кружочки помидоров на большом плоском блюде. Сверху каждого кружка помидора выложите обжаренные шампиньоны с чесноком. Каждый кусок закуски сверху посыпьте натертым твердым сыром.

Если хотите, чтобы сыр чуть подтаял, можно поместить закуску в разогретую до 180 градусов духовку на 5–7 минут. Это придаст блюду дополнительную сочность и аромат.

Украшайте закуску свежей зеленью по вашему выбору. Подавайте блюдо теплым или охлажденным — на ваше усмотрение.

Закуска получается сочной благодаря помидорам, а смесь из грибов и сыра делает ее насыщенной и аппетитной, — пишет портал «Амур Медиа».

Попробуйте также приготовить на Новый год вкусные бутерброды с красной рыбой.

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#Дарья Бобровицкая#Помидоры#Сыр#Рецепт#Чеснок#КЦ#Еда и напитки#Оливковое масло#Закуска#Шампиньоны#Кулинарный хит#Свежая зелень
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