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Posted 30 декабря, 12:10

Published 30 декабря, 12:10

Modified 30 декабря, 12:12

Updated 30 декабря, 12:12

Малолетние вандалы разбили ледовый городок в Челябинской области

Малолетние вандалы разбили ледовый городок в Челябинской области

30 декабря 2024, 12:10
Фото: 1MI.
Дети разбили ледовый городок в Копейске Челябинской области. Их уже отыскала полиция.

Инцидент произошел в поселке Вахрушево. Неизвестные изломали лабиринт изо льда. Кроме того, пострадали фигуры Снегурочки, Деда Мороза и цифры нового года — 2025.

Полиции удалось оперативно задержать вандалов. Ими оказались дети, которые играли и случайно повредили ледовый городок. Теперь их вместе с родителями вызвали в правоохранительные органы. Взрослым грозят административная ответственность и штрафы, пишет ЕАН.

Напомним, что в Нижнем Тагиле ледовый городок был торжественно открыт 26 декабря 2024 года.

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