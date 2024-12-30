Малолетние вандалы разбили ледовый городок в Челябинской области

Полиции удалось оперативно задержать вандалов. Ими оказались дети, которые играли и случайно повредили ледовый городок. Теперь их вместе с родителями вызвали в правоохранительные органы. Взрослым грозят административная ответственность и штрафы, пишет ЕАН.