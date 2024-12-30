Малолетние вандалы разбили ледовый городок в Челябинской области

Posted 30 декабря, 12:10
Published 30 декабря, 12:10
Modified 30 декабря, 12:12
Updated 30 декабря, 12:12
Инцидент произошел в поселке Вахрушево. Неизвестные изломали лабиринт изо льда. Кроме того, пострадали фигуры Снегурочки, Деда Мороза и цифры нового года — 2025.
Полиции удалось оперативно задержать вандалов. Ими оказались дети, которые играли и случайно повредили ледовый городок. Теперь их вместе с родителями вызвали в правоохранительные органы. Взрослым грозят административная ответственность и штрафы, пишет ЕАН.
Напомним, что в Нижнем Тагиле ледовый городок был торжественно открыт 26 декабря 2024 года.