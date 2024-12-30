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Posted 30 декабря, 04:42

Published 30 декабря, 04:42

Modified 30 декабря, 04:44

Updated 30 декабря, 04:44

В Екатеринбурге представители группировки устроили ДТП, чтобы спасти свой киоск

«Назад в 90-е»: группировка из Екатеринбурга пыталась спасти свой ларек

30 декабря 2024, 04:42
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге представители группировки устроили ДТП, чтобы спасти свой киоск

В Екатеринбурге идет снос всех незаконных ларьков. Владельцы одного из таких стали оказывать активное сопротивление — врезались в эвакуатор на арендованной машине.

Администрация столицы Среднего Урала начала плановые работы по устранению незаконных ларьков. 29 декабря под снос попала точка по продаже пиротехники, то есть фейерверков. В процессе принимали участие сотрудники правоохранительных органов и не зря, потому что вспыхнул конфликт.

Выяснилось, что владельцами киоска являются представители определенной группировки. Им не понравилось происходящее и они решили помешать сносу. На автомобилях, взятых в арену они устроили ДТП, врезавшись в эвакуаторы. На этом они не остановились и подключили свой эвакуатор, чтобы «спасти» киоск, сообщает E1.RU.

Киоск все же снесли, несмотря на все усилия его владельцев. Мужчины, отстаивающие свое «детище» настаивают на том, что у машин просто отказали тормоза, а снос ларьков вообще незаконный.

Большинство киосков Екатеринбурга снесут к 2025 году
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