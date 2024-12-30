«Назад в 90-е»: группировка из Екатеринбурга пыталась спасти свой ларек

Выяснилось, что владельцами киоска являются представители определенной группировки. Им не понравилось происходящее и они решили помешать сносу. На автомобилях, взятых в арену они устроили ДТП, врезавшись в эвакуаторы. На этом они не остановились и подключили свой эвакуатор, чтобы «спасти» киоск, сообщает E1.RU.