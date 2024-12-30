«Назад в 90-е»: группировка из Екатеринбурга пыталась спасти свой ларек

Posted 30 декабря, 04:42
Published 30 декабря, 04:42
Modified 30 декабря, 04:44
Updated 30 декабря, 04:44
Администрация столицы Среднего Урала начала плановые работы по устранению незаконных ларьков. 29 декабря под снос попала точка по продаже пиротехники, то есть фейерверков. В процессе принимали участие сотрудники правоохранительных органов и не зря, потому что вспыхнул конфликт.
Выяснилось, что владельцами киоска являются представители определенной группировки. Им не понравилось происходящее и они решили помешать сносу. На автомобилях, взятых в арену они устроили ДТП, врезавшись в эвакуаторы. На этом они не остановились и подключили свой эвакуатор, чтобы «спасти» киоск, сообщает E1.RU.
Киоск все же снесли, несмотря на все усилия его владельцев. Мужчины, отстаивающие свое «детище» настаивают на том, что у машин просто отказали тормоза, а снос ларьков вообще незаконный.