Новогодняя маскировка: как челябинка превратилась в агента 007 ради шампанского

Posted 30 декабря, 06:37
Published 30 декабря, 06:37
Modified 30 декабря, 06:39
Updated 30 декабря, 06:39
В Челябинске жители дома решили объединиться и поднять всем новогоднее настроение. Так, в подъезде жилищного комплекса «Парковый Премиум» появились новые элементы декора: гирлянды, украшенная елочными игрушками елка, а под ней и бутылки с игристым вином.
Одна из жительниц дома проявила особый интерес к алкогольным напиткам, спрятанным под елку. Бутылка была выставлена новая и, по сути, получить ее можно было бесплатно. Так и поступила женщина, сообщает в своем telegram-канале «Ural Mash».
Прямо с утра она нарядилась в черную одежду, натянула на лицо маску, накрыла голову капюшоном и, на всякий случай, накинула бежевый шарф, Конспирация была нужна, чтобы ее не узнали по камерам видеонаблюдения, установленным в подъезде.
Ранее в Екатеринбурге неизвестный украл Iphone за 150 тысяч рублей у девушки с ребенком на руках. Это также попало на камеру видеонаблюдения.