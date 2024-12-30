tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 декабря, 06:37

Published 30 декабря, 06:37

Modified 30 декабря, 06:39

Updated 30 декабря, 06:39

В Челябинске женщина украла алкоголь из-под елки, установленной жителями ЖК

Новогодняя маскировка: как челябинка превратилась в агента 007 ради шампанского

30 декабря 2024, 06:37
Фото: Ural Mash.

В Челябинске женщина украла алкоголь из-под елки, установленной жителями ЖК

В преддверии Нового года жительница Челябинска решила украсть из-под елки, установленной жителями ЖК, бутылку игристого вина. Для этого она облачилась в «незаметную» одежду и с утра унесла бутылку к себе в квартиру.

В Челябинске жители дома решили объединиться и поднять всем новогоднее настроение. Так, в подъезде жилищного комплекса «Парковый Премиум» появились новые элементы декора: гирлянды, украшенная елочными игрушками елка, а под ней и бутылки с игристым вином.

Одна из жительниц дома проявила особый интерес к алкогольным напиткам, спрятанным под елку. Бутылка была выставлена новая и, по сути, получить ее можно было бесплатно. Так и поступила женщина, сообщает в своем telegram-канале «Ural Mash».

Прямо с утра она нарядилась в черную одежду, натянула на лицо маску, накрыла голову капюшоном и, на всякий случай, накинула бежевый шарф, Конспирация была нужна, чтобы ее не узнали по камерам видеонаблюдения, установленным в подъезде.

Ранее в Екатеринбурге неизвестный украл Iphone за 150 тысяч рублей у девушки с ребенком на руках. Это также попало на камеру видеонаблюдения.

Видео: Ural Mash.
Ограбление с новогодним мешком: в Екатеринбурге подростки обнесли вейп-шоп
Узнать подробнее
Читайте также:
Женщину в Екатеринбурге подозревают в серии кражЖитель Нижнего Тагила украл рюкзак в поездеНеизвестный выхватил телефон у помощника депутата в Екатеринбурге
#Агата Королева#Общество#Происшествия#Алкоголь#Кража#Елка#Челябинск#Видео#Вор#Воровство#Камера видеонаблюдения#Шампанское#Бутылка#Инцидент#Стеклянная бутылка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика