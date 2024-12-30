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Posted 30 декабря, 06:16

Published 30 декабря, 06:16

Modified 30 декабря, 06:18

Updated 30 декабря, 06:18

Почти 3 десятка пожаров случились за сутки в Свердловской области

Почти 3 десятка пожаров случились за сутки в Свердловской области

30 декабря 2024, 06:16
Фото: 1MI.
МЧС Свердловской области сообщили о том, что за 29 декабря было устранено 23 пожара, 12 из них в жилом секторе — 12 людей спасли, 6 пострадали. Также сотрудники выезжали на 5 ДТП, где пострадало 7 человек.

За 29 декабря сотрудник МЧС России по Свердловской области ликвидировали 23 пожара, при этом больше половины были в районе жилых домов.

Так, в столице Среднего Урала горела комната в общежитии. Из пожара вызволили 4 человека, двое пострадали. На тушение пожара ушло около 25 минут.

В Нижней Салде горела квартира в жилом доме, пострадало 4 человека, из них 3 ребенка. Местные жители справились с огнем до приезда сотрудников МЧС. Причиной этих возгораний стала неисправность электрооборудования. В Верхней Салде 50 минут горел частный дом и окружающие его строения из-за короткого замыкания.

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Но горели не только жилые дома, но и сады. Например, в Сысертском городском округе 60 квадратных метров садового участка было охвачено огнем. За 13 минут огнеборцам удалось потушить пожар. Причиной стала печка, сообщает МЧС Свердловской области.

В Нижнем Тагиле горел мусоросборник на Гальянке в 9-этажном доме. Всего лишь за 5 минут потратили сотрудники МЧС на устранение возгорания.

В поселке Левиха в результате поджога горело 3 гаража, пожарные боролись с огнем в течение 28 минут.

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