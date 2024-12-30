Почти 3 десятка пожаров случились за сутки в Свердловской области

МЧС Свердловской области сообщили о том, что за 29 декабря было устранено 23 пожара, 12 из них в жилом секторе — 12 людей спасли, 6 пострадали. Также сотрудники выезжали на 5 ДТП, где пострадало 7 человек.

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