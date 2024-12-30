Почти 3 десятка пожаров случились за сутки в Свердловской области

Posted 30 декабря, 06:16
Published 30 декабря, 06:16
Modified 30 декабря, 06:18
Updated 30 декабря, 06:18
За 29 декабря сотрудник МЧС России по Свердловской области ликвидировали 23 пожара, при этом больше половины были в районе жилых домов.
Так, в столице Среднего Урала горела комната в общежитии. Из пожара вызволили 4 человека, двое пострадали. На тушение пожара ушло около 25 минут.
В Нижней Салде горела квартира в жилом доме, пострадало 4 человека, из них 3 ребенка. Местные жители справились с огнем до приезда сотрудников МЧС. Причиной этих возгораний стала неисправность электрооборудования. В Верхней Салде 50 минут горел частный дом и окружающие его строения из-за короткого замыкания.
Но горели не только жилые дома, но и сады. Например, в Сысертском городском округе 60 квадратных метров садового участка было охвачено огнем. За 13 минут огнеборцам удалось потушить пожар. Причиной стала печка, сообщает МЧС Свердловской области.
В Нижнем Тагиле горел мусоросборник на Гальянке в 9-этажном доме. Всего лишь за 5 минут потратили сотрудники МЧС на устранение возгорания.
В поселке Левиха в результате поджога горело 3 гаража, пожарные боролись с огнем в течение 28 минут.
Ранее в Березовском третьеклассник спас из пожара людей.