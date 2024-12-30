Подростки-пироманы в Нижнем Тагиле поджигают окна первых этажей

Posted 30 декабря, 05:13
Published 30 декабря, 05:13
Modified 30 декабря, 05:21
Updated 30 декабря, 05:21
В Нижнем Тагиле жители Тагилстроевского района стали жертвами шалостей подростков. Двое несовершеннолетних молодых человека в девятом часу вечера вооружились горючей жидкостью и пошли к жилому дому №7 на улице Шевченко. На месте они подошли к окну на первом этаже, вылили горючее и подожгли оконную раму.
Местные жители негодуют на юных пироманов и остерегаются их повторного появления. Также они отмечают, что это происходит не в первый раз, но никаких действий не предпринимается, сообщает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».
Ранее в Екатеринбурге молодой человек пытался поджечь банкоматы в ТЦ.