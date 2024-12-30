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Posted 30 декабря, 05:13

Published 30 декабря, 05:13

Modified 30 декабря, 05:21

Updated 30 декабря, 05:21

Подростки-пироманы в Нижнем Тагиле поджигают окна первых этажей

Подростки-пироманы в Нижнем Тагиле поджигают окна первых этажей

30 декабря 2024, 05:13
Фото: 1MI.
18 декабря в Нижнем Тагиле двое подростков подожгли окно на первом этаже жилого дома.

В Нижнем Тагиле жители Тагилстроевского района стали жертвами шалостей подростков. Двое несовершеннолетних молодых человека в девятом часу вечера вооружились горючей жидкостью и пошли к жилому дому №7 на улице Шевченко. На месте они подошли к окну на первом этаже, вылили горючее и подожгли оконную раму.

Местные жители негодуют на юных пироманов и остерегаются их повторного появления. Также они отмечают, что это происходит не в первый раз, но никаких действий не предпринимается, сообщает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

Ранее в Екатеринбурге молодой человек пытался поджечь банкоматы в ТЦ.

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