Ребенок пострадал из-за загоревшейся гирлянды в Нижней Салде

Posted 30 декабря, 11:21
Published 30 декабря, 11:21
Modified 30 декабря, 11:23
Updated 30 декабря, 11:23
Площадь возгорания была небольшой и составила один квадратный метр. Хозяева жилища сами справились с пожаром еще до прибытия огнеборцев. Предварительно они отключили гирлянду от электропитания. Однако ребенок, находившийся в помещении, пострадал.
В региональном МЧС рекомендуют проверять гирлянды перед использованием и приобретать в магазинах только сертифицированные товары. Ни в коем случае нельзя оставлять включенными гирлянды на ночь. Необходимо убирать подальше от этих новогодних устройств материалы, которые легко загораются.
Напомним, что жителям Свердловской области грозит штраф за украшение подъездов к Новому году без согласия УК и других жильцов.