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Posted 30 декабря, 11:21

Published 30 декабря, 11:21

Modified 30 декабря, 11:23

Updated 30 декабря, 11:23

Ребенок пострадал из-за загоревшейся гирлянды в Нижней Салде

Ребенок пострадал из-за загоревшейся гирлянды в Нижней Салде

30 декабря 2024, 11:21
Фото: 1MI.
Из-за замыкания неисправной гирлянды в одном из домов в Нижней Салды произошел пожар. При этом ребенок получил травмы.

Площадь возгорания была небольшой и составила один квадратный метр. Хозяева жилища сами справились с пожаром еще до прибытия огнеборцев. Предварительно они отключили гирлянду от электропитания. Однако ребенок, находившийся в помещении, пострадал.

В региональном МЧС рекомендуют проверять гирлянды перед использованием и приобретать в магазинах только сертифицированные товары. Ни в коем случае нельзя оставлять включенными гирлянды на ночь. Необходимо убирать подальше от этих новогодних устройств материалы, которые легко загораются.

Напомним, что жителям Свердловской области грозит штраф за украшение подъездов к Новому году без согласия УК и других жильцов.

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