Ребенок пострадал из-за загоревшейся гирлянды в Нижней Салде

В региональном МЧС рекомендуют проверять гирлянды перед использованием и приобретать в магазинах только сертифицированные товары. Ни в коем случае нельзя оставлять включенными гирлянды на ночь. Необходимо убирать подальше от этих новогодних устройств материалы, которые легко загораются.