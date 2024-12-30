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Posted 30 декабря, 10:19

Published 30 декабря, 10:19

Modified 30 декабря, 10:21

Updated 30 декабря, 10:21

Рекордное количество детей-сирот обеспечено жильем на Урале в 2024 году

Рекордное количество детей-сирот обеспечено жильем на Урале в 2024 году

30 декабря 2024, 10:19
Фото: 1MI.
1,2 тысячи детей-сирот получили собственное жилье в Свердловской области в 2024 году. Информация об этом появилась на сайте департамента информационной политики региона.

Начиная с 2010 года такое число количество льготников стало рекордным. На обеспечение жильем данной категории граждан было направлено более 328 миллионов из федерального бюджета и еще 3,8 миллиарда из регионального.

Всего дети-сироты получили свыше новых 100 квартир в различных муниципалитетах Свердловской области. Еще более тысячи квартир было приватизировано. В будущем году для этих целей уже предусмотрено почти четыре миллиарда рублей.

Напомним, что в Сухом Логе сиротам пришлось добиваться выделения положенных по законодательству квартир через суд. В прокуратуру обратились четыре человека, которые в итоге смогли добиться справедливости. А в Нижнем Тагиле регулярно объявляются тендеры на закупку благоустроенных квартир для сирот.

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#Евгения Сафина#Общество#Свердловская область#Жилье#Дети-сироты#Дом#Квартиры#Новые квартиры#Екатеринбург#Департамент информполитики
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