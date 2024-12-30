Рекордное количество детей-сирот обеспечено жильем на Урале в 2024 году

Posted 30 декабря, 10:19
Published 30 декабря, 10:19
Modified 30 декабря, 10:21
Updated 30 декабря, 10:21
Начиная с 2010 года такое число количество льготников стало рекордным. На обеспечение жильем данной категории граждан было направлено более 328 миллионов из федерального бюджета и еще 3,8 миллиарда из регионального.
Всего дети-сироты получили свыше новых 100 квартир в различных муниципалитетах Свердловской области. Еще более тысячи квартир было приватизировано. В будущем году для этих целей уже предусмотрено почти четыре миллиарда рублей.
Напомним, что в Сухом Логе сиротам пришлось добиваться выделения положенных по законодательству квартир через суд. В прокуратуру обратились четыре человека, которые в итоге смогли добиться справедливости. А в Нижнем Тагиле регулярно объявляются тендеры на закупку благоустроенных квартир для сирот.