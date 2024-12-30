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Posted 30 декабря, 12:51

Published 30 декабря, 12:51

Modified 30 декабря, 12:53

Updated 30 декабря, 12:53

Производственный календарь на 2025 год утвержден в России

Стало известно, сколько выходных и праздничных дней будет у россиян в 2025 году

30 декабря 2024, 12:51
Фото: 1MI.

Производственный календарь на 2025 год утвержден в России

118 выходных дней и 247 рабочих ожидают россиян в 2025 году. Это касается и жителей Свердловской области, работающих по пятидневной рабочей неделе.

Помимо выходных дней, отдыхать все будут с 1 по 8 января включительно, 23 февраля и 8 марта. Кроме того, праздничные дни в России отмечаются 1 и 9 мая, 12 июня и 4 ноября.

Стоит учесть, что если праздничный день совпадает с субботой или воскресеньем, то выходной обычно переносится на ближайший рабочий день. Но бывают и исключения. Подробнее с производственным календарем, утвержденным правительством РФ, можно ознакомиться ниже.

Фото: kommersant.ru

Напомним, что в 2025 году первым рабочим днем станем 9 января.

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