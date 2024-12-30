Стало известно, сколько выходных и праздничных дней будет у россиян в 2025 году

Posted 30 декабря, 12:51
Published 30 декабря, 12:51
Modified 30 декабря, 12:53
Updated 30 декабря, 12:53
Помимо выходных дней, отдыхать все будут с 1 по 8 января включительно, 23 февраля и 8 марта. Кроме того, праздничные дни в России отмечаются 1 и 9 мая, 12 июня и 4 ноября.
Стоит учесть, что если праздничный день совпадает с субботой или воскресеньем, то выходной обычно переносится на ближайший рабочий день. Но бывают и исключения. Подробнее с производственным календарем, утвержденным правительством РФ, можно ознакомиться ниже.