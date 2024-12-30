Тагильчанки заняли второе место в конкурсе елочных игрушек

Posted 30 декабря, 05:49
Published 30 декабря, 05:49
Modified 30 декабря, 05:51
Updated 30 декабря, 05:51
Завершился конкурс елочных игрушек, Участие в нем приняли и жители Нижнего Тагила. Почетное второе место в возрастной категории 15-17 лет удалось занять двум тагильчанкам. Яна и Анастасия создали куклу, которая делает капитальный ремонт.
Жюри оценивало, насколько новогодний декор соответствует заданной теме, уникальность задумки и креативный подход, а также качество исполнения. После подведения итогов голосования определились лучшие работы среди участников разных возрастных групп. Каждый участник получил памятный сертификат и подарок, а победители — ценные награды, сообщает Фонд капитального ремонта Свердловской области.