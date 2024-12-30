Тагильчанки заняли второе место в конкурсе елочных игрушек

Завершился конкурс елочных игрушек, Участие в нем приняли и жители Нижнего Тагила. Почетное второе место в возрастной категории 15-17 лет удалось занять двум тагильчанкам. Яна и Анастасия создали куклу, которая делает капитальный ремонт.