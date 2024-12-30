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Posted 30 декабря, 05:49

Published 30 декабря, 05:49

Modified 30 декабря, 05:51

Updated 30 декабря, 05:51

Тагильчанки заняли второе место в конкурсе елочных игрушек

Тагильчанки заняли второе место в конкурсе елочных игрушек

30 декабря 2024, 05:49
Фото: Фонд капитального ремонта Свердловской области.
Подошел к концу конкурс украшений на новогоднюю елку. Второе место со своей оригинальной елочной игрушкой заняли две девушки из Нижнего Тагила.

Завершился конкурс елочных игрушек, Участие в нем приняли и жители Нижнего Тагила. Почетное второе место в возрастной категории 15-17 лет удалось занять двум тагильчанкам. Яна и Анастасия создали куклу, которая делает капитальный ремонт.

Жюри оценивало, насколько новогодний декор соответствует заданной теме, уникальность задумки и креативный подход, а также качество исполнения. После подведения итогов голосования определились лучшие работы среди участников разных возрастных групп. Каждый участник получил памятный сертификат и подарок, а победители — ценные награды, сообщает Фонд капитального ремонта Свердловской области.

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