«Царскую» квартиру продают в центре Екатеринбурга за 65 миллионов рублей

На кухне стоит гарнитур с сусальным золотом и серебром, часть мебели изготовлена по индивидуальному заказу. В квартире мраморные подоконники, теплые полы из корабельного тика и плитки от Vеrsасе и Fеndi. В жилище имеются большая гардеробная, два балкона, кондиционеры, два санузла. На улице — подземная парковка и закрытый двор с детскими площадками, сообщается на сайте Avito.