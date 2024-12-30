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Posted 30 декабря, 10:55

Published 30 декабря, 10:55

Modified 30 декабря, 10:57

Updated 30 декабря, 10:57

«Царскую» квартиру продают в центре Екатеринбурга за 65 миллионов рублей

«Царскую» квартиру продают в центре Екатеринбурга за 65 миллионов рублей

30 декабря 2024, 10:55
Фото: Изображение Midjourney.
Трехкомнатная квартира в стиле барокко общей площадью в 140 квадратных метров выставлена на продажу в Екатеринбурге. За недвижимость на улице Белинского продавец просит 65 миллионов рублей.

В квартире остается вся мебель и техника, поэтому покупатель может сразу заехать туда и жить. По заверению продавца, в помещениях был сделан ремонт по собственному проекту. При этом использовались итальянские дорогие материалы.

На кухне стоит гарнитур с сусальным золотом и серебром, часть мебели изготовлена по индивидуальному заказу. В квартире мраморные подоконники, теплые полы из корабельного тика и плитки от Vеrsасе и Fеndi. В жилище имеются большая гардеробная, два балкона, кондиционеры, два санузла. На улице — подземная парковка и закрытый двор с детскими площадками, сообщается на сайте Avito.

Фото: Сайт объявлений Avito

Ранее на продажу под Екатеринбургом был выставлен коттедж с фонтаном стоимостью 72,5 миллиона рублей.

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