«Царскую» квартиру продают в центре Екатеринбурга за 65 миллионов рублей

Posted 30 декабря, 10:55
Published 30 декабря, 10:55
Modified 30 декабря, 10:57
Updated 30 декабря, 10:57
В квартире остается вся мебель и техника, поэтому покупатель может сразу заехать туда и жить. По заверению продавца, в помещениях был сделан ремонт по собственному проекту. При этом использовались итальянские дорогие материалы.
На кухне стоит гарнитур с сусальным золотом и серебром, часть мебели изготовлена по индивидуальному заказу. В квартире мраморные подоконники, теплые полы из корабельного тика и плитки от Vеrsасе и Fеndi. В жилище имеются большая гардеробная, два балкона, кондиционеры, два санузла. На улице — подземная парковка и закрытый двор с детскими площадками, сообщается на сайте Avito.
Ранее на продажу под Екатеринбургом был выставлен коттедж с фонтаном стоимостью 72,5 миллиона рублей.