Уход за постельным бельем: при какой температуре стирать, чтобы продлить срок службы

Рубрика Дом и сад

Бязь Батист Бамбуковое волокно Поплин Синтетика Шелк

Многие хозяйки стирают постельное белье при температуре 60, а то и 90 градусов, полагая, что только так можно избавиться от загрязнений и сделать простыни и наволочки идеально чистыми. Однако на самом деле стирка в очень горячей воде оказывает медвежью услугу.