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Posted 30 декабря, 09:56

Published 30 декабря, 09:56

Modified 30 декабря, 09:58

Updated 30 декабря, 09:58

Уход за постельным бельем: при какой температуре стирать, чтобы продлить срок службы

Уход за постельным бельем: при какой температуре стирать, чтобы продлить срок службы

30 декабря 2024, 09:56
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Многие хозяйки стирают постельное белье при температуре 60, а то и 90 градусов, полагая, что только так можно избавиться от загрязнений и сделать простыни и наволочки идеально чистыми. Однако на самом деле стирка в очень горячей воде оказывает медвежью услугу.

Стирать постельное белье нужно с учетом материала, из которого оно изготовлено. Всегда проверяйте ярлыки, так как производители могут давать специфические рекомендации по уходу.

Бязь

Бязь — это прочный материал, поэтому его можно стирать при температуре 40-60 градусов Цельсия. Обычно 40 градусов достаточно для полноценной очистки и сохранения яркости цвета. Используйте порошок для цветного белья, чтобы избежать вымывания цвета.

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Батист

Батист — тонкая и легкая ткань, которая требует более деликатного ухода. Рекомендуется стирать батист при температуре 30-40 градусов. Это поможет избежать усадки и деформации ткани.

Бамбуковое волокно

Бамбуковое постельное белье славится своей мягкостью и экологичностью. Стирка рекомендуется при температуре 30-40 градусов. При этом следует избегать агрессивных моющих средств и препаратов, содержащих хлор.

Поплин

Поплин — это хлопковая ткань с плотным переплетением, которая хорошо выдерживает стирку при температуре 40-60 градусов. Как и в случае с бязью, при стирке цветного поплина следует использовать моющие средства для цветных тканей.

Чтобы постельное белье не выцвело и не порвалось, выбирайте правильный температурный режим
Чтобы постельное белье не выцвело и не порвалось, выбирайте правильный температурный режим. Фото: Изображение Midjourney

Синтетика

Синтетические ткани, такие как микрофибра, плохо переносят высокие температуры. Оптимальный режим стирки для них — 30-40 градусов, что позволяет сохранить их эластичность и внешний вид, — пишет портал Pravda.ru.

Шелк

Шелк — это деликатный материал, требующий особенного ухода. Рекомендуется ручная стирка или стирка в стиральной машине в деликатном режиме при температуре не выше 30 градусов. Стоит использовать мягкие моющие средства, предназначенные специально для шелка, чтобы сохранить его блеск и структуру.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Свердловская область#Уход#Постельное белье#Стирка#Дом и сад#КЦ#Температура воды
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