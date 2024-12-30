Уход за постельным бельем: при какой температуре стирать, чтобы продлить срок службы

Posted 30 декабря, 09:56
Published 30 декабря, 09:56
Modified 30 декабря, 09:58
Updated 30 декабря, 09:58
Стирать постельное белье нужно с учетом материала, из которого оно изготовлено. Всегда проверяйте ярлыки, так как производители могут давать специфические рекомендации по уходу.
Бязь — это прочный материал, поэтому его можно стирать при температуре 40-60 градусов Цельсия. Обычно 40 градусов достаточно для полноценной очистки и сохранения яркости цвета. Используйте порошок для цветного белья, чтобы избежать вымывания цвета.
Батист — тонкая и легкая ткань, которая требует более деликатного ухода. Рекомендуется стирать батист при температуре 30-40 градусов. Это поможет избежать усадки и деформации ткани.
Бамбуковое постельное белье славится своей мягкостью и экологичностью. Стирка рекомендуется при температуре 30-40 градусов. При этом следует избегать агрессивных моющих средств и препаратов, содержащих хлор.
Поплин — это хлопковая ткань с плотным переплетением, которая хорошо выдерживает стирку при температуре 40-60 градусов. Как и в случае с бязью, при стирке цветного поплина следует использовать моющие средства для цветных тканей.
Синтетические ткани, такие как микрофибра, плохо переносят высокие температуры. Оптимальный режим стирки для них — 30-40 градусов, что позволяет сохранить их эластичность и внешний вид, — пишет портал Pravda.ru.
Шелк — это деликатный материал, требующий особенного ухода. Рекомендуется ручная стирка или стирка в стиральной машине в деликатном режиме при температуре не выше 30 градусов. Стоит использовать мягкие моющие средства, предназначенные специально для шелка, чтобы сохранить его блеск и структуру.
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