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Posted 30 декабря, 05:02

Published 30 декабря, 05:02

Modified 30 декабря, 05:04

Updated 30 декабря, 05:04

В Екатеринбурге прошла тренировка по борьбе с терроризмом

Жители Екатеринбурга не могли уснуть из-за выстрелов и светящихся объектов в небе

30 декабря 2024, 05:02
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге прошла тренировка по борьбе с терроризмом

Жители Вторчермета испугались звуков выстрелов и светящихся объектов в небе, но оказалось, что это тренировка военных в близлежащем городке.

28 декабря екатеринбуржцев, проживающих на Вторчермете, испугала стрельба и звук сирены. Рядом с районом расположен военный городок №32, где проходили учения. Об этом местных жителей не предупредили, поэтому, когда они увидели в небе красные светящиеся объекты и звуки выстрелов, то не на шутку испугались.

В Центральном военном округе сообщили, что это были учения по противодействию террористической угрозе. Согласно плану, дежурному должен поступить вызов о подъезжающих террористах, которые вот-вот нападут на военный объект, сообщает E1.RU.

В ходе учений были созданы условия, по возможности соответствующие реальным. Бойцы применяли пиротехнические изделия, дымовые шашки и звуковые сигналы. Выстрелы производились без использования боевых зарядов. В тренировке участвовало около 40 военных и около 10 единиц техники.

Ранее в Екатеринбургском метро тоже прошли антитеррористические учения.

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