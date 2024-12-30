Жители Екатеринбурга не могли уснуть из-за выстрелов и светящихся объектов в небе

Posted 30 декабря, 05:02
Published 30 декабря, 05:02
Modified 30 декабря, 05:04
Updated 30 декабря, 05:04
28 декабря екатеринбуржцев, проживающих на Вторчермете, испугала стрельба и звук сирены. Рядом с районом расположен военный городок №32, где проходили учения. Об этом местных жителей не предупредили, поэтому, когда они увидели в небе красные светящиеся объекты и звуки выстрелов, то не на шутку испугались.
В Центральном военном округе сообщили, что это были учения по противодействию террористической угрозе. Согласно плану, дежурному должен поступить вызов о подъезжающих террористах, которые вот-вот нападут на военный объект, сообщает E1.RU.
В ходе учений были созданы условия, по возможности соответствующие реальным. Бойцы применяли пиротехнические изделия, дымовые шашки и звуковые сигналы. Выстрелы производились без использования боевых зарядов. В тренировке участвовало около 40 военных и около 10 единиц техники.
Ранее в Екатеринбургском метро тоже прошли антитеррористические учения.