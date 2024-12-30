Жители Екатеринбурга не могли уснуть из-за выстрелов и светящихся объектов в небе

28 декабря екатеринбуржцев, проживающих на Вторчермете, испугала стрельба и звук сирены. Рядом с районом расположен военный городок №32, где проходили учения. Об этом местных жителей не предупредили, поэтому, когда они увидели в небе красные светящиеся объекты и звуки выстрелов, то не на шутку испугались.