Бесконтрольными стаями бродячих собак в Екатеринбурге заинтересовались в СК

Posted 31 декабря, 11:28
Published 31 декабря, 11:28
Modified 31 декабря, 11:30
Updated 31 декабря, 11:30
В Екатеринбурге бродячие собаки продолжают кошмарить местных жителей. В районе Втузгородка агрессивные псы набросились на мужчину прямо у входа в подъезд жилого дома. Благодаря удачному стечению обстоятельств разъяренных животных удалось отогнать, но происшествие все равно попало на карандаш главного следователя страны, информирует пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.
В СК уже расследуется уголовное дело по похожему случаю: в конце ноября собаки набросились на женщину. Собаки вольготно себя чувствуют в районе улиц Малышева и Студенческой, однако местные власти не принимают мер по их отлову.
Региональное управление обязано доложить об итогам проверок и расследования в центральный аппарат.
Жители Нижнего Тагила также жалуются на бродячие стаи: многие горожане уверены, что власти начнут действовать, только когда кого-то загрызут.