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Posted 31 декабря, 11:28

Published 31 декабря, 11:28

Modified 31 декабря, 11:30

Updated 31 декабря, 11:30

Бастрыкин потребовал доклад о нападении агрессивных собак в Екатеринбурге

Бесконтрольными стаями бродячих собак в Екатеринбурге заинтересовались в СК

31 декабря 2024, 11:28
Фото: Изображение Midjourney.

Бастрыкин потребовал доклад о нападении агрессивных собак в Екатеринбурге

В Екатеринбурге агрессивные стаи бродячих псов бросаются на людей. Ситуацией заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.

В Екатеринбурге бродячие собаки продолжают кошмарить местных жителей. В районе Втузгородка агрессивные псы набросились на мужчину прямо у входа в подъезд жилого дома. Благодаря удачному стечению обстоятельств разъяренных животных удалось отогнать, но происшествие все равно попало на карандаш главного следователя страны, информирует пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.

В СК уже расследуется уголовное дело по похожему случаю: в конце ноября собаки набросились на женщину. Собаки вольготно себя чувствуют в районе улиц Малышева и Студенческой, однако местные власти не принимают мер по их отлову.

Региональное управление обязано доложить об итогам проверок и расследования в центральный аппарат.

Жители Нижнего Тагила также жалуются на бродячие стаи: многие горожане уверены, что власти начнут действовать, только когда кого-то загрызут.

Тагильчанам рассказали, куда сообщить об агрессивных бродячих собаках
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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Безопасность#Уголовное дело#Бродячие собаки#Нападение#Расследование#СК РФ#Глава СК РФ#Екатеринбург#Александр Бастрыкин
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