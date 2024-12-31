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Posted 31 декабря, 19:00

Published 31 декабря, 19:00

Modified 31 декабря, 19:00

Updated 31 декабря, 19:00

Владимир Путин выступил с традиционным новогодним обращением перед Новым годом

«Будем идти только вперед». Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом

31 декабря 2024, 19:00
Фото: скрин видео новогоднего обращения Владимира Путина.

Владимир Путин выступил с традиционным новогодним обращением перед Новым годом

Сюжет
Новый год
За несколько минут до боя курантов на Спасской башне Кремля Президент РФ Владимир Путин обратился к жителям России с традиционным поздравлением.

Российский лидер по уже сложившейся традиции записал новогоднее поздравление у стен Кремля. За четыре минуты президент кратко подвел итоги уходящего года и подчеркнул, что Россия продолжает идти вперед, несмотря на очень сложные вызовы.

По словам Владимира Путина, трудности сплотили россиян, сделали единым целым. Жители страны ставили перед собой высокие цели и достигали их.

И сейчас, на пороге Нового года, мы думаем о будущем. Уверены, что все будет хорошо, будем идти только вперед. Точно знаем, что абсолютной ценностью для нас была, есть и будет судьба России, благополучие ее граждан. Искренние чувства к Родине наполняют нашу жизнь высоким смыслом. А стремление внести свой вклад в защиту ее суверенитета, безопасности, интересов, свободного развития стало для нас делом чести, — сказал Владимир Путин.

Он также отметил, что в эти праздничные минуты мысли людей в разных уголках нашей большой Родины — вместе с бойцами и командирами, которые отстаивают честь и суверенитет России на поле боя.

Мы гордимся вашим мужеством и отвагой, верим в вас! В вашу честь, во славу 80-летия Великой Победы и как дань уважения к памяти наших предков, во все времена сражавшихся за Родину, наступающий 2025-й объявлен в России Годом защитника Отечества. Мы — дети, внуки и правнуки поколения, сокрушившего нацизм. Мы верны заветам и традициям наших ветеранов, — подчеркнул президент.

Президент особо отметил, что верит в то, что в России все будет хорошо, а все мечты каждого жителя большой страны обязательно сбудутся в новом, 2025 году.

Ранее с Новым годом жителей Свердловской области поздравил губернатор Евгений Куйвашев, а тагильчан — мэр Владислав Пинаев.

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