Чтобы праздник не омрачился: советы травматологов на Новый год

Безопасной пиротехники не бывает. Соблюдайте простые правила при использовании пиротехники: храните пиротехнику в сухих и недоступных для детей местах, не доверяйте использовать петарды и фейерверки нетрезвым взрослым и детям, при поджигании фейерверков, не держите их в руках и ни в коем случае не зажигайте повторно, если пиротехника затухла по какой-то причине. Не наклоняйтесь над пиротехникой, чтобы посмотреть «как она горит». Вы можете получить сильные ожоги и другие серьезные травмы рук и лица. Это опасные повреждения, которые могут привести к потере зрения или ампутации конечностей.