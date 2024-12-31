Чтобы праздник не омрачился: советы травматологов на Новый год

Posted 31 декабря, 13:24
Published 31 декабря, 13:24
Modified 31 декабря, 13:26
Updated 31 декабря, 13:26
К сожалению, именно в это время из-за всеобщего веселья люди часто теряют бдительность, становятся беспечными и неосмотрительными, уверены в травматологическом пункте и травматологическом отделении ГБ №1. Медики отмечали снижение числа обращений в новогодние праздники 2023-2024 по сравнению с прошлыми годами. В новогодние праздники 2023-2024 по разным причинам всего обратились за медицинской помощью около 250 человек в травмпункт и около 50 человек в приемный покой. Но к напряженной новогодней ночи травматологи приготовились.
Медицинские специалисты отмечают, что количество обращений в травмпункт и в приемный покой в новогодние праздники зависит, прежде всего, от погодных условий.
В Тагиле установилась погода, располагающая к зимним прогулкам и занятием активными видами отдыха, такими как: катание на коньках, санках, лыжах, модных тюбингах. В новогодние праздники к травмам, вызванным погодными условиями, добавляются травмы, связанные с алкогольным опьянением. Пьяная бравада и неосторожное поведение может привести к авариям на дорогах и к серьезным травмам, таким как травмы головы и мозга, переломы конечностей, компрессионные переломы позвоночника. И, как следствие, все заканчивается больничным и испорченным праздником не только себе, но и тем, кто рядом с вами, - рассказывают в ГБ №1.
Чтобы сохранить ощущение радости и праздника в Новом году, травматологи городской больницы №1 подготовили важные советы, которые помогут избежать травм.
При катании с горок на любимых многими тюбингах, не следует скатываться стоя или в толпе людей. Если же не удержали равновесие, то не вытягивайте руки при падении, прикройте ими голову, чтобы избежать черепно-мозговой травмы. Необходимо соблюдать дистанцию, когда съехали с горы, немедленно покинуть зону катания при окончании спуска. Не стоит кататься вдвоем на одной «ватрушке».
Важно знать, что большинство травм происходит в результате алкогольного опьянения. В таком состоянии нарушается координация, что ведет к падениям, и затрудняется диагностика, особенно при черепно-мозговых травмах, откладывая лечение на неопределенный срок.
Опасным последствием употребления алкоголя за рулем является возникновение чувства безнаказанности. Человек, даже слегка выпив, может сесть за руль, чтобы переставить машину и, благополучно справившись с задачей, уверится в том, что ему все позволено. Этот ложный вывод формирует опасную модель поведения, которая приводит к повторению нарушений, так как человек запоминает, что его действия не имеют последствий, — пояснили TagilCity.ru специалисты.
Трапвматологи предупреждают, что от действий пьяного водителя может пострадать не только он сам, но и пассажиры автомобиля и случайные прохожие. Прежде чем садиться за руль «доехать на соседнюю улицу», помните, что вы несете ответственность за свое здоровье, здоровье пассажиров, пешеходов и здоровье других водителей.
Безопасной пиротехники не бывает. Соблюдайте простые правила при использовании пиротехники: храните пиротехнику в сухих и недоступных для детей местах, не доверяйте использовать петарды и фейерверки нетрезвым взрослым и детям, при поджигании фейерверков, не держите их в руках и ни в коем случае не зажигайте повторно, если пиротехника затухла по какой-то причине. Не наклоняйтесь над пиротехникой, чтобы посмотреть «как она горит». Вы можете получить сильные ожоги и другие серьезные травмы рук и лица. Это опасные повреждения, которые могут привести к потере зрения или ампутации конечностей.
Внимательно изучите инструкцию и соблюдайте технику безопасности. Перед использованием убедитесь в отсутствии людей и животных в зоне поражения. При несчастном случае немедленно вызывайте скорую помощь или доставьте пострадавшего в больницу.
При открытии шампанского соблюдайте меры предосторожности. Прикройте пробку полотенцем, чтобы предотвратить её резкий вылет и травмирование. Следите за тем, чтобы горлышко бутылки не было направлено в сторону присутствующих.
В новогоднюю ночь, чтобы избежать травм, старайтесь не выходить на скользкие улицы. Выбирайте удобную обувь с ребристой подошвой, а девушкам следует отказаться от каблуков. Если вы упали, определить серьезность травмы помогут следующие признаки: боль, ограниченная подвижность или нарушение функций конечностей, отеки, припухлости, синюшность. В случае падения на улице вызовите скорую помощь, а если дома, обратитесь в травмпункт.
Если вы пошли погулять и понимаете, что теряете равновесие, сгруппируйтесь и присядьте на корточки, чтобы снизить высоту падения. Во время падения напрягите мышцы, это может помочь избежать перелома. При падении наиболее часто встречаются ушибы. Ушиб может быть как легким, затрагивающим только кожу и подкожную клетчатку (синяки), так и тяжелым, повреждающим мышцы, нервы и внутренние органы. Тяжелые ушибы — это серьезная патология, и только врач-травматолог может установить точный диагноз.
Оказание первой помощи при ушибах включает:
1. Приложить холод к месту ушиба, обернув лед тканью и следя за состоянием кожи, чтобы избежать обморожения.
2. Обеспечить пострадавшему покой.
3. Наложить нетугую повязку выше места ушиба для уменьшения отека.
4. Обработать имеющиеся ссадины для предотвращения инфекции.
5. При сильной боли можно принять обезболивающее средство, но лучше дождаться осмотра врача.
Не игнорируйте даже легкие травмы, полученные в праздники. Отложенный визит к врачу может привести к осложнениям и замедлить выздоровление. Поэтому после получения травмы, обратитесь в травмпункт для осмотра, диагностики и лечения. Своевременное обращение к врачу — залог быстрого восстановления.
Травмпункт и приемный покой ГБ №1 работает круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни. Адрес травмпункта: ул. Вагоностроителей, 49, адрес приемного покоя ГБ №1: ул. Максарева, 5.