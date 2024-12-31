Деды Морозы и Снегурочки захватили Екатеринбург

Posted 31 декабря, 05:56
Published 31 декабря, 05:56
Modified 31 декабря, 05:58
Updated 31 декабря, 05:58
Дедушка с внучкой не всегда ездят на традиционных санях: прохожие заметили сказочных персонажей, которые передвигались на мотоцикле и при этом успевали раздавать прохожим сувениры, сообщает telegram-канал «Злой Екатеринбург».
А в Академическом районе гости в севера катались на украшенном гирляндой и елкой автомобиле — новогоднее дерево было установлено прямо на капоте.
Ранее Дед Мороз со Снегурочкой устроили «голый» флешмоб в Екатеринбурге: они пробежали по улицам и раздали людям мандарины.