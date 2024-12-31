tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 декабря, 05:56

Published 31 декабря, 05:56

Modified 31 декабря, 05:58

Updated 31 декабря, 05:58

В Екатеринбурге улицы и городские дороги заполонили Дед Морозы и Снегурочки

Деды Морозы и Снегурочки захватили Екатеринбург

31 декабря 2024, 05:56
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге улицы и городские дороги заполонили Дед Морозы и Снегурочки

Сюжет
Новый год
Накануне Нового года на улицах Екатеринбурга наблюдается нашествие Дедов Морозов и Снегурочек. Одетых в сказочные наряды волшебников одновременно видят в разных районах города.

Дедушка с внучкой не всегда ездят на традиционных санях: прохожие заметили сказочных персонажей, которые передвигались на мотоцикле и при этом успевали раздавать прохожим сувениры, сообщает telegram-канал «Злой Екатеринбург».

А в Академическом районе гости в севера катались на украшенном гирляндой и елкой автомобиле — новогоднее дерево было установлено прямо на капоте.

Ранее Дед Мороз со Снегурочкой устроили «голый» флешмоб в Екатеринбурге: они пробежали по улицам и раздали людям мандарины.

Жители Ирбита нарядили Ленина и Екатерину Великую в Деда Мороза и Снегурочку
Узнать подробнее
Читайте также:
Автоелка в Екатеринбурге закончилась облавой сотрудников ГИБДДУступает в высоте, но не в красоте: Тагил оказался в хвосте рейтинга по размеру елкиНижнетагильский театр кукол приглашает горожан на выставку Дедов Морозов
#Дарья Бобровицкая#Общество#Новый год#Флешмоб#Елка#Автомобиль#Подарки#Мотоцикл#Екатеринбург#Гирлянды#Деды Морозы#Снегурочки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика