Екатеринбуржцам больше не надо платить в общественном транспорте — но есть оговорочка

Правда, щедрый подарок мэрии распространяется только на электротранспорт — трамваи, троллейбусы и метро. В автобусах пассажирам все же придется доставать кошельки, так как здесь в настоящий момент не введена так называемая брутто-система. По этой модели расчетов перевозчики отдают всю выручку городу, а их расходы компенсируются из бюджета.