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Posted 31 декабря, 12:18

Published 31 декабря, 12:18

Modified 31 декабря, 12:20

Updated 31 декабря, 12:20

В Екатеринбурге отменили плату за проезд в общественном транспорте

Екатеринбуржцам больше не надо платить в общественном транспорте — но есть оговорочка

31 декабря 2024, 12:18
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге отменили плату за проезд в общественном транспорте

Сюжет
Новый год
Власти Екатеринбурга решили порадовать горожан и сделали общественный транспорт полностью бесплатным. Правда, только на два дня.

Жители Екатеринбурга 31 декабря и 1 января смогут совершенно бесплатно ездить на общественном транспорте. Об этом городские власти сообщили еще 5 декабря.

Правда, щедрый подарок мэрии распространяется только на электротранспорт — трамваи, троллейбусы и метро. В автобусах пассажирам все же придется доставать кошельки, так как здесь в настоящий момент не введена так называемая брутто-система. По этой модели расчетов перевозчики отдают всю выручку городу, а их расходы компенсируются из бюджета.

В Нижнем Тагиле в Новый год будут бесплатно работать трамваи.

В Екатеринбурге с Нового года при оплате по QR-коду проезд обойдется дешевле
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Метро#Новый год#Мэрия#Трамваи#Общественный транспорт#Троллейбусы#Электротранспорт#Автобусы#Екатеринбург#Бесплатный проезд
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