Екатеринбуржцам больше не надо платить в общественном транспорте — но есть оговорочка

Posted 31 декабря, 12:18
Published 31 декабря, 12:18
Modified 31 декабря, 12:20
Updated 31 декабря, 12:20
Жители Екатеринбурга 31 декабря и 1 января смогут совершенно бесплатно ездить на общественном транспорте. Об этом городские власти сообщили еще 5 декабря.
Правда, щедрый подарок мэрии распространяется только на электротранспорт — трамваи, троллейбусы и метро. В автобусах пассажирам все же придется доставать кошельки, так как здесь в настоящий момент не введена так называемая брутто-система. По этой модели расчетов перевозчики отдают всю выручку городу, а их расходы компенсируются из бюджета.
В Нижнем Тагиле в Новый год будут бесплатно работать трамваи.