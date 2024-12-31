tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 декабря, 07:34

Published 31 декабря, 07:34

Modified 31 декабря, 07:36

Updated 31 декабря, 07:36

Омбудсмен Мерзлякова рассказала истории вернувшихся из плена свердловчан

«Истории до слез». Омбудсмен рассказала о вернувшихся из плена свердловчанах

31 декабря 2024, 07:34
Фото: Татьяна Москалькова.

Омбудсмен Мерзлякова рассказала истории вернувшихся из плена свердловчан

Несколько свердловских семей получили прекрасный подарок к Новому году — их близкие были освобождены из украинского плена.

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова рассказала о судьбе уральцев, которые накануне, 30 декабря, были освобождены из украинского плена.

Некоторые семьи месяцами находились в неизвестности. Так, супруге бойца СВО из Екатеринбурга ранее сообщили, что муж пропал без вести. Она сдала ДНК, но продолжала искать его самостоятельно. И вот супруг позвонил ей.

И сразу появился новогодний праздник. Дочке 8 лет. Когда я звонила, она уже знала.
Такие истории всегда до слез, — написала Татьяна Мерзлякова.

Также омбудсмен поговорила с матерью другого плененного бойца. По словам женщины, она всегда чувствовала, что сын жив. Дома мужчину ждут двое ребятишек. Супруге третьего свердловского военнослужащего уполномоченный по правам человека пообещала поддержку и содействие во всех вопросах.

Напомним, что в понедельник, 30 декабря, РФ и Украина в очередной раз обменялись военнопленными. Домой вернулись по 150 человек и с той, и с другой стороны.

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря поручил разобраться с выплатами семьям бойцов СВО, попавших в плен.

Читайте также:
Тело погибшего на СВО свердловчанина потеряли в Запорожской областиСвердловчане все чаще совершают поджоги под воздействием спецслужб УкраиныВдове бойца СВО из Среднеуральска начисляли квартплату за девять «мертвых душ»
#Дарья Бобровицкая#Свердловская область#Омбудсмен#Возвращение#Екатеринбург#Татьяна Мерзлякова#СВО#Плен#Обмен пленными#Бойцы СВО
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика