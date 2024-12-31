«Истории до слез». Омбудсмен рассказала о вернувшихся из плена свердловчанах

Posted 31 декабря, 07:34
Published 31 декабря, 07:34
Modified 31 декабря, 07:36
Updated 31 декабря, 07:36
Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова рассказала о судьбе уральцев, которые накануне, 30 декабря, были освобождены из украинского плена.
Некоторые семьи месяцами находились в неизвестности. Так, супруге бойца СВО из Екатеринбурга ранее сообщили, что муж пропал без вести. Она сдала ДНК, но продолжала искать его самостоятельно. И вот супруг позвонил ей.
И сразу появился новогодний праздник. Дочке 8 лет. Когда я звонила, она уже знала.
Такие истории всегда до слез, — написала Татьяна Мерзлякова.
Также омбудсмен поговорила с матерью другого плененного бойца. По словам женщины, она всегда чувствовала, что сын жив. Дома мужчину ждут двое ребятишек. Супруге третьего свердловского военнослужащего уполномоченный по правам человека пообещала поддержку и содействие во всех вопросах.
Напомним, что в понедельник, 30 декабря, РФ и Украина в очередной раз обменялись военнопленными. Домой вернулись по 150 человек и с той, и с другой стороны.
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря поручил разобраться с выплатами семьям бойцов СВО, попавших в плен.