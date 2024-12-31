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Posted 31 декабря, 09:38

Published 31 декабря, 09:38

Modified 31 декабря, 09:40

Updated 31 декабря, 09:40

26-летний житель Урала погиб на СВО накануне своего дня рождения

Из Болливуда ушел на СВО: 26-летний уралец погиб в бою накануне дня рождения

31 декабря 2024, 09:38
Фото: Изображение Midjourney.

26-летний житель Урала погиб на СВО накануне своего дня рождения

В Миассе Челябинской области простились с 26-летним участником СВО, студентом Уральского медуниверситета. Он погиб в сентябре, накануне своего дня рождения.

Молодой человек учился на факультете клинической психологии. До отправки на СВО он успел попробовать себя в самых разных профессиях — от грузчика до актера Болливуда в Индии, пишет Ura.ru со ссылкой на мать погибшего бойца.

Уроженец Миасса Алексей очень любил путешествовать. Более пяти месяцев он провел в Индии, путешествуя автостопом, и даже снялся в киноленте Болливуда о Махатме Ганди, где сыграл роль рабочего в типографии.

На СВО он отправился в апреле 2024 года, служил стрелком, но погиб в первых числах сентября, не дожив до очередного дня рождения один день. После гибели сына мать получила множество отзывов от разных людей, которые были знакомы с Алексеем. Все — и друзья, и работодатели — отзывались о нем с большим теплом.

Похоронили молодого уральца в воскресенье, 29 декабря.

Ранее свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова рассказала об уральцах, вернувшихся из украинского плена.

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