Из Болливуда ушел на СВО: 26-летний уралец погиб в бою накануне дня рождения

Posted 31 декабря, 09:38
Published 31 декабря, 09:38
Modified 31 декабря, 09:40
Updated 31 декабря, 09:40
Молодой человек учился на факультете клинической психологии. До отправки на СВО он успел попробовать себя в самых разных профессиях — от грузчика до актера Болливуда в Индии, пишет Ura.ru со ссылкой на мать погибшего бойца.
Уроженец Миасса Алексей очень любил путешествовать. Более пяти месяцев он провел в Индии, путешествуя автостопом, и даже снялся в киноленте Болливуда о Махатме Ганди, где сыграл роль рабочего в типографии.
На СВО он отправился в апреле 2024 года, служил стрелком, но погиб в первых числах сентября, не дожив до очередного дня рождения один день. После гибели сына мать получила множество отзывов от разных людей, которые были знакомы с Алексеем. Все — и друзья, и работодатели — отзывались о нем с большим теплом.
Похоронили молодого уральца в воскресенье, 29 декабря.
Ранее свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова рассказала об уральцах, вернувшихся из украинского плена.