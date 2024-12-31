Из Болливуда ушел на СВО: 26-летний уралец погиб в бою накануне дня рождения

На СВО он отправился в апреле 2024 года, служил стрелком, но погиб в первых числах сентября, не дожив до очередного дня рождения один день. После гибели сына мать получила множество отзывов от разных людей, которые были знакомы с Алексеем. Все — и друзья, и работодатели — отзывались о нем с большим теплом.