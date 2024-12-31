Летевший из Санкт-Петербурга в Пермь самолет посадили в Екатеринбурге

Posted 31 декабря, 10:46
Published 31 декабря, 10:46
Modified 31 декабря, 10:48
Updated 31 декабря, 10:48
В Екатеринбурге совершил посадку самолет, который направлялся в Пермь из Санкт-Петербурга. Причина — плохая погода, сообщила пермская телекомпания Vetta.
Во вторник, 31 декабря, в Пермском крае усилился ветер — его порывы достигали 15 метров в секунду.
Напомним, что на территории Урала, по данным УГМС, хозяйничает атмосферный фронт, из-за которого регион оказался во власти циклона. В Свердловской области ветер усилится в среду, 1 января. Также синоптики прогнозируют метель. Однако новогодняя ночь обещает быть комфортной.