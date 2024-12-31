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Posted 31 декабря, 10:46

Published 31 декабря, 10:46

Modified 31 декабря, 10:48

Updated 31 декабря, 10:48

В Екатеринбурге совершил посадку самолет, летевший из Петербурга в Пермь

Летевший из Санкт-Петербурга в Пермь самолет посадили в Екатеринбурге

31 декабря 2024, 10:46
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге совершил посадку самолет, летевший из Петербурга в Пермь

Летели в Пермь — прилетели в Екатеринбург. Лайнер, летевший из Санкт-Петербурга, вынужденно посадили в столице Среднего Урала.

В Екатеринбурге совершил посадку самолет, который направлялся в Пермь из Санкт-Петербурга. Причина — плохая погода, сообщила пермская телекомпания Vetta.

Во вторник, 31 декабря, в Пермском крае усилился ветер — его порывы достигали 15 метров в секунду.

Напомним, что на территории Урала, по данным УГМС, хозяйничает атмосферный фронт, из-за которого регион оказался во власти циклона. В Свердловской области ветер усилится в среду, 1 января. Также синоптики прогнозируют метель. Однако новогодняя ночь обещает быть комфортной.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Погода#Пермь#Санкт-Петербург#Самолет#Рейс#Посадка#Екатеринбург
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