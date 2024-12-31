Летевший из Санкт-Петербурга в Пермь самолет посадили в Екатеринбурге

Напомним, что на территории Урала, по данным УГМС, хозяйничает атмосферный фронт, из-за которого регион оказался во власти циклона. В Свердловской области ветер усилится в среду, 1 января. Также синоптики прогнозируют метель. Однако новогодняя ночь обещает быть комфортной.