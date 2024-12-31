Молодой екатеринбуржец выпал из окна высотки и разбился

Posted 31 декабря, 09:13
Published 31 декабря, 09:13
Modified 31 декабря, 09:15
Updated 31 декабря, 09:15
Трагедия произошла вечером в понедельник, 30 декабря на улице Академика Сахарова, пишет Е1 со ссылкой на очевидца происшествия, который обнаружил тело.
По словам мужчины, он увидел лежащего на земле человека, проверил у него пульс и понял, что тот уже мертв. После этого вызвал полицию и скорую. Спустя 10 минут вернулись родители погибшего, которые ходили в магазин. Очевидцу пришлось успокаивать женщину.
В Следственном комитете трагическое ЧП пока не прокомментировали.
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