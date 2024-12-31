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Posted 31 декабря, 09:13

Published 31 декабря, 09:13

Modified 31 декабря, 09:15

Updated 31 декабря, 09:15

В Екатеринбурге молодой человек выпал из окна высотки

Молодой екатеринбуржец выпал из окна высотки и разбился

31 декабря 2024, 09:13
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге молодой человек выпал из окна высотки

В Академическом районе Екатеринбурга из окна высотного дома выпал юноша. Его родители в этот момент вышли в магазин.

Трагедия произошла вечером в понедельник, 30 декабря на улице Академика Сахарова, пишет Е1 со ссылкой на очевидца происшествия, который обнаружил тело.

По словам мужчины, он увидел лежащего на земле человека, проверил у него пульс и понял, что тот уже мертв. После этого вызвал полицию и скорую. Спустя 10 минут вернулись родители погибшего, которые ходили в магазин. Очевидцу пришлось успокаивать женщину.

В Следственном комитете трагическое ЧП пока не прокомментировали.

Ранее на улице Щорса в Екатеринбурге из окна выпала 26-летняя мать двоих детей.

Мужчина в Екатеринбурге выпал из окна многоэтажки
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