Молодой екатеринбуржец выпал из окна высотки и разбился

По словам мужчины, он увидел лежащего на земле человека, проверил у него пульс и понял, что тот уже мертв. После этого вызвал полицию и скорую. Спустя 10 минут вернулись родители погибшего, которые ходили в магазин. Очевидцу пришлось успокаивать женщину.