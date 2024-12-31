Новый год насмарку: в Екатеринбурге незадачливый вор пытался вынести икру из магазина

Posted 31 декабря, 08:29
Published 31 декабря, 08:29
Modified 31 декабря, 08:31
Updated 31 декабря, 08:31
Сотрудники гипермаркета «Окей» в Екатеринбурге предотвратили дерзкое похищение икры. Деликатес из магазина на улице Академика Шварца попытался вынести неизвестный мужчина, пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Продавцы заметили вора уже на выходе и начали звать охрану. Любитель икры испугался, бросил сумку и убежал. Одна из сотрудниц собрала брошенные банки и вернула их на место.
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