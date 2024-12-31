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Posted 31 декабря, 08:29

Published 31 декабря, 08:29

Modified 31 декабря, 08:31

Updated 31 декабря, 08:31

В Екатеринбурге мужчина попытался вынести из магазина полную сумку икры

Новый год насмарку: в Екатеринбурге незадачливый вор пытался вынести икру из магазина

31 декабря 2024, 08:29
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге мужчина попытался вынести из магазина полную сумку икры

В преддверии Нового года екатеринбуржец хотел разнообразить праздничное меню и попытался украсть в магазине икру. Но все пошло не по плану.

Сотрудники гипермаркета «Окей» в Екатеринбурге предотвратили дерзкое похищение икры. Деликатес из магазина на улице Академика Шварца попытался вынести неизвестный мужчина, пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Продавцы заметили вора уже на выходе и начали звать охрану. Любитель икры испугался, бросил сумку и убежал. Одна из сотрудниц собрала брошенные банки и вернула их на место.

Ранее в Роскачестве рассказали, как выбрать по-настоящему вкусную и полезную икру.

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