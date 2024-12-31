«Счастья и мирного неба». Мэр Тагила Владислав Пинаев поздравил горожан с Новым годом

В следующем году в Нижнем Тагиле продолжится реализация нацпроектов. В городе будут строиться школы и детские сады, спорткомплекс и станция водоподготовки. Мэр Владислав Пинаев в последний день уходящего года обратился к горожанам с поздравлениями и поделился замыслами на будущее.