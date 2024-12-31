«Счастья и мирного неба». Мэр Тагила Владислав Пинаев поздравил горожан с Новым годом

Posted 31 декабря, 12:59
Published 31 декабря, 12:59
Modified 31 декабря, 13:01
Updated 31 декабря, 13:01
В следующем году в Нижнем Тагиле продолжится реализация нацпроектов. В городе будут строиться школы и детские сады, спорткомплекс и станция водоподготовки. Мэр Владислав Пинаев в последний день уходящего года обратился к горожанам с поздравлениями и поделился замыслами на будущее.
Мы продолжим строительство станции водоподготовки «Южная», мы введем в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс с первой картой полигона, мы продолжим строительство культурно-образовательного центра. Мы начнем строительство новой школы на 1200 мест, двух новых детских садов с ясельными группами на 170 и 270 мест соответственно, — рассказал мэр.
По его словам, Нижний Тагил продолжит строить новые дороги, а также в городе появится новый спортивно-оздоровительный комплекс.
Я от всей души хочу пожелать всем крепкого здоровья, благополучия, счастья и мирного неба над головой. С новым 2025 годом! — добавил градоначальник.
Ранее с новогодними поздравлениями к свердловчанам обратился губернатор Евгений Куйвашев.