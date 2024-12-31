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Posted 31 декабря, 12:59

Published 31 декабря, 12:59

Modified 31 декабря, 13:01

Updated 31 декабря, 13:01

Мэр Тагила Пинаев поздравил горожан с Новым годом и поделился планами на 2025-й

«Счастья и мирного неба». Мэр Тагила Владислав Пинаев поздравил горожан с Новым годом

31 декабря 2024, 12:59

Мэр Тагила Пинаев поздравил горожан с Новым годом и поделился планами на 2025-й

За несколько часов до Нового года мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил земляков с наступающим праздником и рассказал о грандиозных планах на следующие 12 месяцев.

В следующем году в Нижнем Тагиле продолжится реализация нацпроектов. В городе будут строиться школы и детские сады, спорткомплекс и станция водоподготовки. Мэр Владислав Пинаев в последний день уходящего года обратился к горожанам с поздравлениями и поделился замыслами на будущее.

Мы продолжим строительство станции водоподготовки «Южная», мы введем в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс с первой картой полигона, мы продолжим строительство культурно-образовательного центра. Мы начнем строительство новой школы на 1200 мест, двух новых детских садов с ясельными группами на 170 и 270 мест соответственно, — рассказал мэр.

По его словам, Нижний Тагил продолжит строить новые дороги, а также в городе появится новый спортивно-оздоровительный комплекс.

Я от всей души хочу пожелать всем крепкого здоровья, благополучия, счастья и мирного неба над головой. С новым 2025 годом! — добавил градоначальник.

Ранее с новогодними поздравлениями к свердловчанам обратился губернатор Евгений Куйвашев.

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