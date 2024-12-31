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Posted 31 декабря, 05:30

Published 31 декабря, 05:30

Modified 31 декабря, 05:32

Updated 31 декабря, 05:32

Стало известно, какой будет погода 1 января 2025 года в Свердловской области

Сильный ветер и метель: синоптики огорчили свердловчан прогнозом на 1 января

31 декабря 2024, 05:30
Фото: 1MI.

Стало известно, какой будет погода 1 января 2025 года в Свердловской области

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Новый год
В первый день наступившего 2025 года свердловчан ждет штормовой ветер и снегопад.

В среду, 1 января, на территорию Свердловской области придет атмосферный фронт, который принесет на своем «гребне» волновой циклон, передает Уральский гидрометцентр в telegram-канале.

В регионе будет господствовать штормовой ветер с метелью: порывы будут достигать 14 м/с. Однако будет относительно тепло — всего от -3 до -8 днем, и только в самых северных районах температура опустится до -15 градусов.

Зато очень красивой и комфортной будет новогодняя ночь: облачно с прояснениями, легкий снежок и комфортная температура до -10 градусов.

В четверг, 2 января, в Свердловской области похолодает.

Прояснения в облачности, местами небольшой снег. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура ночью -8, -13 градусов, днем -4, -9 градусов, на крайнем севере области ночью -18 градусов, днем -14 градусов, — пообещали в УГМС.

Ранее стало известно, какой будет погода в январе 2025 года.

В Свердловской области продолжат идти снегопады
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