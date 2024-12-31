Сильный ветер и метель: синоптики огорчили свердловчан прогнозом на 1 января

Posted 31 декабря, 05:30
Published 31 декабря, 05:30
Modified 31 декабря, 05:32
Updated 31 декабря, 05:32
В среду, 1 января, на территорию Свердловской области придет атмосферный фронт, который принесет на своем «гребне» волновой циклон, передает Уральский гидрометцентр в telegram-канале.
В регионе будет господствовать штормовой ветер с метелью: порывы будут достигать 14 м/с. Однако будет относительно тепло — всего от -3 до -8 днем, и только в самых северных районах температура опустится до -15 градусов.
Зато очень красивой и комфортной будет новогодняя ночь: облачно с прояснениями, легкий снежок и комфортная температура до -10 градусов.
В четверг, 2 января, в Свердловской области похолодает.
Прояснения в облачности, местами небольшой снег. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура ночью -8, -13 градусов, днем -4, -9 градусов, на крайнем севере области ночью -18 градусов, днем -14 градусов, — пообещали в УГМС.
Ранее стало известно, какой будет погода в январе 2025 года.