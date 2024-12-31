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Posted 31 декабря, 10:18

Published 31 декабря, 10:18

Modified 31 декабря, 10:20

Updated 31 декабря, 10:20

Стало известно, на сколько повысят пенсии свердловским пенсионерам с 1 января

Свердловским пенсионерам с нового года повысят пенсию: кому и каких выплат ждать

31 декабря 2024, 10:18
Фото: Изображение Midjourney.

Стало известно, на сколько повысят пенсии свердловским пенсионерам с 1 января

С 1 января 2025 года в России будут проиндексированы пенсии. Прибавку получат как работающие, так и неработающие пенсионеры.

Страховые пенсии неработающим пенсионерам в 2025 году будут проиндексированы только один раз, с 1 января 2025 года, но сразу на 7,3%, пишет портал «Известия» со ссылкой на соответствующий федеральный закон.

Изначально планировалось двухэтапная индексация: с 1 февраля пенсии должны были подрасти на 4,5%, а с 1 апреля — еще на 2,2%. Но в итоге законодатели остановились на первом варианте. При этом в 2026 году пенсии вновь будут проиндексированы дважды.

Приятный сюрприз ждет также работающих пенсионеров — им выплаты не повышали очень давно, с 2015 года, однако в 2024 году президент Владимир Путин подписал указ об индексации пенсий данной категории россиян.

А вот получателям социальных пенсий пока придется подождать: эти выплаты проиндексируют с 1 апреля на 14,75%.

Ранее были озвучены условия выхода на пенсию в 2025 году.

Некоторые жители Свердловской области получат в декабре двойную пенсию
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Россия#Свердловская область#Пенсионеры#Повышение пенсии#Выплаты#Индексация#Екатеринбург
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