Свердловским пенсионерам с нового года повысят пенсию: кому и каких выплат ждать

Изначально планировалось двухэтапная индексация: с 1 февраля пенсии должны были подрасти на 4,5%, а с 1 апреля — еще на 2,2%. Но в итоге законодатели остановились на первом варианте. При этом в 2026 году пенсии вновь будут проиндексированы дважды.