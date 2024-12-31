Свердловским пенсионерам с нового года повысят пенсию: кому и каких выплат ждать

Posted 31 декабря, 10:18
Published 31 декабря, 10:18
Modified 31 декабря, 10:20
Updated 31 декабря, 10:20
Страховые пенсии неработающим пенсионерам в 2025 году будут проиндексированы только один раз, с 1 января 2025 года, но сразу на 7,3%, пишет портал «Известия» со ссылкой на соответствующий федеральный закон.
Изначально планировалось двухэтапная индексация: с 1 февраля пенсии должны были подрасти на 4,5%, а с 1 апреля — еще на 2,2%. Но в итоге законодатели остановились на первом варианте. При этом в 2026 году пенсии вновь будут проиндексированы дважды.
Приятный сюрприз ждет также работающих пенсионеров — им выплаты не повышали очень давно, с 2015 года, однако в 2024 году президент Владимир Путин подписал указ об индексации пенсий данной категории россиян.
А вот получателям социальных пенсий пока придется подождать: эти выплаты проиндексируют с 1 апреля на 14,75%.
Ранее были озвучены условия выхода на пенсию в 2025 году.