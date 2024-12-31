Толпа крепких мужчин жестоко избила парня в Первоуральске

Posted 31 декабря, 06:23
Published 31 декабря, 06:23
Modified 31 декабря, 06:25
Updated 31 декабря, 06:25
Инцидент произошел несколько дней назад, в ночь на воскресенье, 29 декабря, около местного кафе «Караван». Видео избиения опубликовано в telegram-канале «Инцидент Первоуральск».
Судя по кадрам, в разбирательствах с парнем участвовали не менее 10 человек, однако впоследствии к избиению присоединились не все. В какой-то момент мужчины повалили свою жертву на землю и начали пинать ногами.
К месту происшествия подъехал легковой автомобиль — находившиеся внутри люди, по всей видимости, хотели помешать расправе. Дальнейшие события на камеру не попали, однако очевидцы утверждают, что избитый молодой человек остался жив.
Ранее в Екатеринбурге осудили мигранта, который избил водителя автобуса.