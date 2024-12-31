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Posted 31 декабря, 06:23

Published 31 декабря, 06:23

Modified 31 декабря, 06:25

Updated 31 декабря, 06:25

В Первоуральске толпа повалила на землю и избила молодого человека

Толпа крепких мужчин жестоко избила парня в Первоуральске

31 декабря 2024, 06:23
Фото: Изображение Midjourney.

В Первоуральске толпа повалила на землю и избила молодого человека

В Первоуральске толпа набросилась на молодого человека, повалила на землю и избила.

Инцидент произошел несколько дней назад, в ночь на воскресенье, 29 декабря, около местного кафе «Караван». Видео избиения опубликовано в telegram-канале «Инцидент Первоуральск».

Судя по кадрам, в разбирательствах с парнем участвовали не менее 10 человек, однако впоследствии к избиению присоединились не все. В какой-то момент мужчины повалили свою жертву на землю и начали пинать ногами.

К месту происшествия подъехал легковой автомобиль — находившиеся внутри люди, по всей видимости, хотели помешать расправе. Дальнейшие события на камеру не попали, однако очевидцы утверждают, что избитый молодой человек остался жив.

Ранее в Екатеринбурге осудили мигранта, который избил водителя автобуса.

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