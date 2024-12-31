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Posted 31 декабря, 08:01

Published 31 декабря, 08:01

Modified 31 декабря, 08:03

Updated 31 декабря, 08:03

В Нижней Салде на пожаре в пятиэтажке пострадали трое детей

Трое детей пострадали на пожаре в одной из многоэтажек Нижней Салды

31 декабря 2024, 08:01
Фото: МЧС Свердловской области.

В Нижней Салде на пожаре в пятиэтажке пострадали трое детей

В Нижней Салде пожарные спасли из огня пятерых человек, медицинская помощь потребовалась трем детям и одному взрослому.

Вспыхнула квартира на первом этаже в пятиэтажке по улице Ломоносова, проинформировали в региональном ГУ МЧС.

С открытым огнем жильцам удалось справиться еще до приезда спасателей. Но сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать пять человек и завершить тушение пожара. В ликвидации последствий ЧП были задействованы 6 человек и 3 единиц спецтехники.

В квартире пламенем повреждено имущество. Предварительно, пожар мог возникнуть из-за неисправного электрооборудования.

В Нижней Салде ребенок пострадал из-за возгорания елочной гирлянды.

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