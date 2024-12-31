Трое детей пострадали на пожаре в одной из многоэтажек Нижней Салды

Posted 31 декабря, 08:01
Published 31 декабря, 08:01
Modified 31 декабря, 08:03
Updated 31 декабря, 08:03
Вспыхнула квартира на первом этаже в пятиэтажке по улице Ломоносова, проинформировали в региональном ГУ МЧС.
С открытым огнем жильцам удалось справиться еще до приезда спасателей. Но сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать пять человек и завершить тушение пожара. В ликвидации последствий ЧП были задействованы 6 человек и 3 единиц спецтехники.
В квартире пламенем повреждено имущество. Предварительно, пожар мог возникнуть из-за неисправного электрооборудования.
В Нижней Салде ребенок пострадал из-за возгорания елочной гирлянды.