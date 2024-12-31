Трое детей пострадали на пожаре в одной из многоэтажек Нижней Салды

С открытым огнем жильцам удалось справиться еще до приезда спасателей. Но сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать пять человек и завершить тушение пожара. В ликвидации последствий ЧП были задействованы 6 человек и 3 единиц спецтехники.