В Екатеринбург на волшебном поезде приехал Дед Мороз

За 20 минут до прибытия поезда на платформе ж/д вокзала началась анимационная программа. Горожане имеют возможность свободно посетить несколько вагонов сказочного экспресса. Для детей работает «Вагон Снежной королевы», а взрослые найдут много интересного и полезного в сувенирной лавке (вагон №12), а также смогут отведать блюда северной кухни (вагоны №13 и 14).