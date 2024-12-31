В Екатеринбург на волшебном поезде приехал Дед Мороз

Posted 31 декабря, 11:51
Published 31 декабря, 11:51
Modified 31 декабря, 11:53
Updated 31 декабря, 11:53
Дед Мороз лично поздравит всех екатеринбуржцев с наступающим Новым годом. Во вторник, 31 декабря, его состав на шесть часов задержится в уральской столице, сообщает пресс-служба проекта «Поезд Деда Мороза» в социальных сетях.
За 20 минут до прибытия поезда на платформе ж/д вокзала началась анимационная программа. Горожане имеют возможность свободно посетить несколько вагонов сказочного экспресса. Для детей работает «Вагон Снежной королевы», а взрослые найдут много интересного и полезного в сувенирной лавке (вагон №12), а также смогут отведать блюда северной кухни (вагоны №13 и 14).
Ровно в 21:00 по местному времени поезд Деда Мороза отправится дальше и сделает следующую остановку в четверг, 2 января, в Дзержинске Нижегородской области.
Ранее стало известно, что этой зимой Нижний Тагил не включили в маршрут волшебного состава.