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Posted 31 декабря, 11:51

Published 31 декабря, 11:51

Modified 31 декабря, 11:53

Updated 31 декабря, 11:53

В Екатеринбург прибыл поезд Деда Мороза

В Екатеринбург на волшебном поезде приехал Дед Мороз

31 декабря 2024, 11:51
Фото: паблик «Поезд Деда Мороза».

В Екатеринбург прибыл поезд Деда Мороза

Сюжет
Новый год
В канун Нового года, 31 декабря, в Екатеринбург на поезде приехал Дед Мороз. Состав волшебника пробудет в городе несколько часов.

Дед Мороз лично поздравит всех екатеринбуржцев с наступающим Новым годом. Во вторник, 31 декабря, его состав на шесть часов задержится в уральской столице, сообщает пресс-служба проекта «Поезд Деда Мороза» в социальных сетях.

За 20 минут до прибытия поезда на платформе ж/д вокзала началась анимационная программа. Горожане имеют возможность свободно посетить несколько вагонов сказочного экспресса. Для детей работает «Вагон Снежной королевы», а взрослые найдут много интересного и полезного в сувенирной лавке (вагон №12), а также смогут отведать блюда северной кухни (вагоны №13 и 14).

Ровно в 21:00 по местному времени поезд Деда Мороза отправится дальше и сделает следующую остановку в четверг, 2 января, в Дзержинске Нижегородской области.

Ранее стало известно, что этой зимой Нижний Тагил не включили в маршрут волшебного состава.

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