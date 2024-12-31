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Posted 31 декабря, 07:32

Published 31 декабря, 07:32

Modified 31 декабря, 07:34

Updated 31 декабря, 07:34

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Новым годом

Юбилей встретили на подъеме: губернатор Куйвашев поздравил свердловчан с Новым годом

31 декабря 2024, 07:32
Фото: 1MI.

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Новым годом

Сюжет
Новый год
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей Свердловской области с Новым годом и рассказал об успехах региона в уходящем 2024 году.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во вторник, 31 декабря, обратился с поздравлением к землякам и пожелал им счастливого Нового года — видеообращение опубликовал департамент информполитики.

Глава региона подвел итоги уходящего юбилейного года и подчеркнул, что он был удачным во всех отношениях.

В 2024 году Свердловской области исполнилось 90 лет. Юбилей мы встретили на подъеме: с весомыми результатами в экономике, инновационном развитии, науке, культуре и социальной сфере. И, конечно же, в Год семьи приоритетным стало все, что связано с безопасностью, благополучием уральских семей, — сказал Евгений Куйвашев.

Особо губернатор отметил демографические успехи региона: в 2024 году на свет появились 34 тысячи детей, а за школьные парты впервые сели 50 тысяч ребятишек. Около 120 тысяч семей приобрели собственное жилье и отметили новоселье. В Свердловской области открылись новые школы, детские сады, поликлиники, спортивные объекты.

И эту работу мы обязательно продолжим. Ведь крепкая счастливая семья — основа крепкого региона. Дорогие земляки! От всей души желаю вам исполнения в новом году всех ваших желаний, здоровья, добра, любви вам и вашим близким, процветания нашей родной Свердловской области. С праздником, дорогие уральцы! С новым 2025 годом! — сказал губернатор в своем обращении.

В 2025 году в Свердловской области порядка 200 млн рублей выделят на поддержку научных проектов. В уходящем году более 30 тысяч домовладений подключили к природному газу.

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