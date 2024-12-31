Юбилей встретили на подъеме: губернатор Куйвашев поздравил свердловчан с Новым годом

Особо губернатор отметил демографические успехи региона: в 2024 году на свет появились 34 тысячи детей, а за школьные парты впервые сели 50 тысяч ребятишек. Около 120 тысяч семей приобрели собственное жилье и отметили новоселье. В Свердловской области открылись новые школы, детские сады, поликлиники, спортивные объекты.