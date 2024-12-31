Закрыто еще 2 ларька: в Екатеринбурга объявили войну незаконной торговле пиротехникой

Posted 31 декабря, 13:13
Published 31 декабря, 13:13
Modified 31 декабря, 13:15
Updated 31 декабря, 13:15
В понедельник, 30 декабря, в Екатеринбурге прошел очередной рейд по торговым точкам, которые продают пиротехнические изделия. По его результатам две торговые точки пошли под снос, сообщил начальник департамента потребительского рынка и услуг мэрии Максим Чаплыгин.
Владельцы еще двух точек пообещали вывезти свое имущество самостоятельно, хотя обычно торговцы препятствуют демонтажу и зачастую восстанавливают палатки уже на следующий день.
По словам Чаплыгина, начала проведения предновогодних рейдов на незаконной торговле попались 80 точек: 50 из них находились на муниципальной земле, еще 30 — в торговых центрах и на территории частных владений.
Ранее владельцы одного из «взрывоопасных» ларьков устроили представление с ДТП, чтобы помешать сносу.