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Posted 31 декабря, 13:13

Published 31 декабря, 13:13

Modified 31 декабря, 13:15

Updated 31 декабря, 13:15

Власти Екатеринбурга воюют с незаконными торговцами пиротехникой

Закрыто еще 2 ларька: в Екатеринбурга объявили войну незаконной торговле пиротехникой

31 декабря 2024, 13:13
Фото: Изображение Midjourney.

Власти Екатеринбурга воюют с незаконными торговцами пиротехникой

В Екатеринбурге закрывают и вывозят ларьки, где незаконно торгуют петардами и фейерверками. За пару дней до Нового года под снос пошли два очередных павильона.

В понедельник, 30 декабря, в Екатеринбурге прошел очередной рейд по торговым точкам, которые продают пиротехнические изделия. По его результатам две торговые точки пошли под снос, сообщил начальник департамента потребительского рынка и услуг мэрии Максим Чаплыгин.

Владельцы еще двух точек пообещали вывезти свое имущество самостоятельно, хотя обычно торговцы препятствуют демонтажу и зачастую восстанавливают палатки уже на следующий день.

По словам Чаплыгина, начала проведения предновогодних рейдов на незаконной торговле попались 80 точек: 50 из них находились на муниципальной земле, еще 30 — в торговых центрах и на территории частных владений.

Ранее владельцы одного из «взрывоопасных» ларьков устроили представление с ДТП, чтобы помешать сносу.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Рейд#Пиротехника#Снос#Незаконная торговля#Екатеринбург#Владельцы#Мэрия Екатеринбурга
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