Заваленный мусором лес прибрали в Сысертском районе

Posted 31 декабря, 10:59
Published 31 декабря, 10:59
Modified 31 декабря, 11:01
Updated 31 декабря, 11:01
В Сысертском районе ликвидирована свалка бытовых отходов. Арендатор завалил мусором один из участков в лесном массиве. Свердловская природоохранная прокуратура подала на нарушителя в суд и выиграла дело.
В итоге навалы были полностью убраны. Контрольная проверка, проведенная прокуратурой, показала, что на территории леса мусора не осталось.
Ранее стало известно, что Туринский целлюлозно-бумажный комбинат не выполнил предписание Росприроднадзора и не убрал мусор с территории в 6000 кв. м. Надзорное ведомство выдало предприятию второе предупреждение.