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Posted 31 декабря, 10:59

Published 31 декабря, 10:59

Modified 31 декабря, 11:01

Updated 31 декабря, 11:01

В Сысертском районе прибрали заваленный мусором лес

Заваленный мусором лес прибрали в Сысертском районе

31 декабря 2024, 10:59
Фото: 1MI.

В Сысертском районе прибрали заваленный мусором лес

На территории Сысертского лесничества ликвидировали навалы бытовых отходов. Добиваться чистоты прокуратуре пришлось через суд.

В Сысертском районе ликвидирована свалка бытовых отходов. Арендатор завалил мусором один из участков в лесном массиве. Свердловская природоохранная прокуратура подала на нарушителя в суд и выиграла дело.

В итоге навалы были полностью убраны. Контрольная проверка, проведенная прокуратурой, показала, что на территории леса мусора не осталось.

Ранее стало известно, что Туринский целлюлозно-бумажный комбинат не выполнил предписание Росприроднадзора и не убрал мусор с территории в 6000 кв. м. Надзорное ведомство выдало предприятию второе предупреждение.

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#Дарья Бобровицкая#Экология#Суд#Мусор#Отходы#Иск#Бытовые отходы#Природа#Предписание#Екатеринбург#Сысертский район#Свалка
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