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Posted 1 января, 10:46

Published 1 января, 10:46

Modified 1 января, 10:48

Updated 1 января, 10:48

В Екатеринбурге торговые центры вернутся к обычному графику 2 января

Екатеринбуржцы смогут отправиться на полноценный шопинг 2 января

1 января 2025, 10:46
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге торговые центры вернутся к обычному графику 2 января

Сюжет
Новый год
В Екатеринбурге в среду, 1 января, работают не все торговые центры и магазины. Торговля вернется к обычному расписанию лишь во второй день нового года.

В большинстве торговых центров уральской столицы работают лишь продуктовые гипермаркеты, фуд-корты и рестораны. В некоторых ТЦ открыты развлекательные площадки для детей, пишет Ura.ru.

Некоторые торговые центры решили устроить выходной для всех без исключения: не работают 1 января «Глобус», «Мегаполис», «Успенский», «Европа» и «Кит».

В «Парк Хаусе» все торговые точки, в том числе «Перекресток», работают с 14:00. Также в первый день 2025 года закрыт гипермаркет «Ашан».

В Нижнем Тагиле в новогодние праздники уличное освещение будет включено 16 часов в сутки.

Стал известен график работы ГБ №1 в Нижнем Тагиле в Новый год
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Новый год#Новогодние праздники#График работы#Торговые центры#Шопинг#Екатеринбург
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