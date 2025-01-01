Екатеринбуржцы смогут отправиться на полноценный шопинг 2 января

Posted 1 января, 10:46
Published 1 января, 10:46
Modified 1 января, 10:48
Updated 1 января, 10:48
В большинстве торговых центров уральской столицы работают лишь продуктовые гипермаркеты, фуд-корты и рестораны. В некоторых ТЦ открыты развлекательные площадки для детей, пишет Ura.ru.
Некоторые торговые центры решили устроить выходной для всех без исключения: не работают 1 января «Глобус», «Мегаполис», «Успенский», «Европа» и «Кит».
В «Парк Хаусе» все торговые точки, в том числе «Перекресток», работают с 14:00. Также в первый день 2025 года закрыт гипермаркет «Ашан».
В Нижнем Тагиле в новогодние праздники уличное освещение будет включено 16 часов в сутки.