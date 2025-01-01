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Posted 1 января, 10:25

Published 1 января, 10:25

Modified 1 января, 10:27

Updated 1 января, 10:27

Дело об избиении толпой парня в Первоуральске ушло в СК

Хулиганским нападением на парня в Первоуральске заинтересовались в СК

1 января 2025, 10:25
Фото: Изображение Midjourney.

Дело об избиении толпой парня в Первоуральске ушло в СК

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства массового избиения человека в Первоуральске.

После сообщений в СМИ об избиении в Первоуральске молодого человека следователями СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что драка произошла 29 декабря. Толпа мужчин набросилась с кулаками на парня. Его повалили на землю и серьезно избили. Экзекуции помешал легковой автомобиль, водитель которого остановился рядом.

Сейчас правоохранители внимательно изучают записи с камер. Доклад о расследовании инцидента ждет глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Ранее в одной из гимназий Екатеринбурга школьники устроили разборку с кулаками.

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#Дарья Бобровицкая#Первоуральск#Избиение#Уголовное дело#Драка#Хулиганство#Екатеринбург#Александр Бастрыкин#СК
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