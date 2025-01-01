Хулиганским нападением на парня в Первоуральске заинтересовались в СК

Posted 1 января, 10:25
Published 1 января, 10:25
Modified 1 января, 10:27
Updated 1 января, 10:27
После сообщений в СМИ об избиении в Первоуральске молодого человека следователями СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, что драка произошла 29 декабря. Толпа мужчин набросилась с кулаками на парня. Его повалили на землю и серьезно избили. Экзекуции помешал легковой автомобиль, водитель которого остановился рядом.
Сейчас правоохранители внимательно изучают записи с камер. Доклад о расследовании инцидента ждет глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Ранее в одной из гимназий Екатеринбурга школьники устроили разборку с кулаками.