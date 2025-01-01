Кот наплакал: в Тагиле этой зимой выпало меньше всего снега в Свердловской области

Чуть больше снега в Сысерти — 10 см. В столице региона Екатеринбурге такого дефицита нет — 21 см осадков по стационарным измерениям. Зато материала для лепки снеговиков хоть отбавляй в Атамье и Шамарах — здесь сугробы выросли до 41-42 см.