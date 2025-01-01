Кот наплакал: в Тагиле этой зимой выпало меньше всего снега в Свердловской области

Posted 1 января, 11:22
Published 1 января, 11:22
Modified 1 января, 11:24
Updated 1 января, 11:24
Сугробы в Нижнем Тагиле совсем не большие — высота снежного покрова составляет всего 7 см, это самый низкий показатель среди свердловских городов, сообщает Уральский гидрометцентр.
Чуть больше снега в Сысерти — 10 см. В столице региона Екатеринбурге такого дефицита нет — 21 см осадков по стационарным измерениям. Зато материала для лепки снеговиков хоть отбавляй в Атамье и Шамарах — здесь сугробы выросли до 41-42 см.
Всю первую новогоднюю неделю в Свердловской области снег будет идти практически каждый день. Самые сильные осадки ожидаются 3 января.
Ранее синоптики огорчили свердловчан прогнозом на 1 января, пообещав сильный ветер и снегопад.