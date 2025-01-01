tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 января, 11:22

Published 1 января, 11:22

Modified 1 января, 11:24

Updated 1 января, 11:24

В Тагиле этой зимой выпало меньше снега, чем в других свердловских городах

Кот наплакал: в Тагиле этой зимой выпало меньше всего снега в Свердловской области

1 января 2025, 11:22
Фото: 1MI.

В Тагиле этой зимой выпало меньше снега, чем в других свердловских городах

Нижний Тагил оказался в аутсайдерах по количеству осадков этой зимой. Высота снежного покрова в городе — самая маленькая в Свердловской области.

Сугробы в Нижнем Тагиле совсем не большие — высота снежного покрова составляет всего 7 см, это самый низкий показатель среди свердловских городов, сообщает Уральский гидрометцентр.

Чуть больше снега в Сысерти — 10 см. В столице региона Екатеринбурге такого дефицита нет — 21 см осадков по стационарным измерениям. Зато материала для лепки снеговиков хоть отбавляй в Атамье и Шамарах — здесь сугробы выросли до 41-42 см.

Всю первую новогоднюю неделю в Свердловской области снег будет идти практически каждый день. Самые сильные осадки ожидаются 3 января.

Ранее синоптики огорчили свердловчан прогнозом на 1 января, пообещав сильный ветер и снегопад.

Какой будет погода в январе 2025 года в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Небольшой снег и теплая погода ожидаются в Свердловской области в новогоднюю ночьПрогноз погоды на новогоднюю ночь в Нижнем ТагилеМетеорологи объяснили отсутствие снега в декабре в Свердловской области
#Дарья Бобровицкая#Нижний Тагил#Свердловская область#Снег#Осадки#Погода#Сугробы#Екатеринбург#Уральский гидрометцентр
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика