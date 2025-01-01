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Posted 1 января, 09:50

Published 1 января, 09:50

Modified 1 января, 12:14

Updated 1 января, 12:14

В Свердловской области врачи спасли крошечного малыша после экстренных родов

Крошечного малыша после тяжелых родов удалось спасти свердловским врачам

1 января 2025, 09:50
Фото: 1MI.

В Свердловской области врачи спасли крошечного малыша после экстренных родов

В Лесном Свердловской области ребенок с очень низкой массой тела появился на свет после экстренного кесарева сечения — его удалось спасти.

У матери началось кровотечение, из-за этого ей пришлось срочно делать кесарево сечение. Мальчик появился на свет с массой тела 1580 граммов, сообщили в telegram-канале Минздрава Свердловской области.

Было принято решение в срочном порядке доставить его в Областную детскую больницу. Ребенка подключили к ИВЛ и в специальном кювезе привезли в лечебное учреждение на вертолете.

После всех необходимых медицинских действий, подключению к ИВЛ и набору сил в инкубаторе, малыш переехал долечиваться в Детскую городскую больницу Нижнего Тагила, — говорится в сообщении Минздрава.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Медицина#Врачи#Здравоохранение#Лесной#Роды#Новорожденный#Екатеринбург#Инцидент
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