Крошечного малыша после тяжелых родов удалось спасти свердловским врачам

Posted 1 января, 09:50
Published 1 января, 09:50
Modified 1 января, 12:14
Updated 1 января, 12:14
У матери началось кровотечение, из-за этого ей пришлось срочно делать кесарево сечение. Мальчик появился на свет с массой тела 1580 граммов, сообщили в telegram-канале Минздрава Свердловской области.
Было принято решение в срочном порядке доставить его в Областную детскую больницу. Ребенка подключили к ИВЛ и в специальном кювезе привезли в лечебное учреждение на вертолете.
После всех необходимых медицинских действий, подключению к ИВЛ и набору сил в инкубаторе, малыш переехал долечиваться в Детскую городскую больницу Нижнего Тагила, — говорится в сообщении Минздрава.
Ранее в Екатеринбурге скончался четырехмесячный мальчик с пороком развития.