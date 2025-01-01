tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 января, 12:09

Published 1 января, 12:09

Modified 1 января, 12:11

Updated 1 января, 12:11

В Свердловской области в новогоднюю ночь первой на свет появилась девочка

Первой в новогоднюю ночь в Свердловской области родилась девочка

1 января 2025, 12:09
Фото: 1MI.

В Свердловской области в новогоднюю ночь первой на свет появилась девочка

Сюжет
Новый год
Новая свердловчанка весом 2930 граммов и ростом 49 см появилась на свет почти под бой курантов.

Малышка родилась в 0:21 в среду, 1 января, в Екатеринбургском клиническом перинатальном центре, информирует Минздрав Свердловской области.

Пока все отмечали Новый год, свердловским медикам пришлось как следует потрудиться: они приняли семерых новорожденных — четырех принцесс и трех богатырей.

В двух семьях дети стали первенцами, три женщины родили вторых детей, одна свердловчанка стала мамой в четвертый раз и одна — в пятый. Из семи новорожденных две малышки появились на свет в роддоме Демидовской больницы Нижнего Тагила, — говорится в сообщении.

По сложившейся традиции «новогодние» малыши при выписке получат специальные полезные подарки.

В преддверии Нового года свердловские врачи спасли молодую мать и ее новорожденного сына, который родился в результате экстренного кесарева сечения.

Норовирус набирает обороты: в Екатеринбурге 9 младенцев попали в больницу
Узнать подробнее
Читайте также:
«Будем идти только вперед». Владимир Путин поздравил россиян с Новым годомЮбилей встретили на подъеме: губернатор Куйвашев поздравил свердловчан с Новым годом9 причин провести новогодние праздники без алкоголя
#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Новый год#Девочка#Новорожденные#Екатеринбург#Новорожденная#Мальчики
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика