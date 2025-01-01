Первой в новогоднюю ночь в Свердловской области родилась девочка

Posted 1 января, 12:09
Published 1 января, 12:09
Modified 1 января, 12:11
Updated 1 января, 12:11
Малышка родилась в 0:21 в среду, 1 января, в Екатеринбургском клиническом перинатальном центре, информирует Минздрав Свердловской области.
Пока все отмечали Новый год, свердловским медикам пришлось как следует потрудиться: они приняли семерых новорожденных — четырех принцесс и трех богатырей.
В двух семьях дети стали первенцами, три женщины родили вторых детей, одна свердловчанка стала мамой в четвертый раз и одна — в пятый. Из семи новорожденных две малышки появились на свет в роддоме Демидовской больницы Нижнего Тагила, — говорится в сообщении.
По сложившейся традиции «новогодние» малыши при выписке получат специальные полезные подарки.
В преддверии Нового года свердловские врачи спасли молодую мать и ее новорожденного сына, который родился в результате экстренного кесарева сечения.