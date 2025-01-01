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Posted 1 января, 10:06

Published 1 января, 10:06

Modified 1 января, 10:08

Updated 1 января, 10:08

В Уфе пьяные посетители засунули кота в автомат с игрушками

Пьяные мужчины засунули кота в автомат с игрушками в продуктовом магазине Уфы

1 января 2025, 10:06
Фото: Изображение Midjourney.

В Уфе пьяные посетители засунули кота в автомат с игрушками

В магазине «Магнит» в Уфе посетители обнаружили в автомате с игрушками котика — так над животным поиздевались пьяные покупатели.

Сначала пушистого пленника пытались вытащить посетители магазина. Его пытались зацепить «клешней», с помощью которой вынимают игрушки, но безрезультатно, передает telegram-канал Shot.

В итоге пришлось вызывать спасателей, которые смогли извлечь котика. Пока люди суетились вокруг, он вел себя невозмутимо и спокойно лежал на игрушках.

Дальнейшая судьба животного неизвестна.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Магазин#Спасение#Уфа#Кот#Екатеринбург#МЧС#Инцидент#Пьяные мужчины
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