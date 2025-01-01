Пьяные мужчины засунули кота в автомат с игрушками в продуктовом магазине Уфы

Posted 1 января, 10:06
Published 1 января, 10:06
Modified 1 января, 10:08
Updated 1 января, 10:08
Сначала пушистого пленника пытались вытащить посетители магазина. Его пытались зацепить «клешней», с помощью которой вынимают игрушки, но безрезультатно, передает telegram-канал Shot.
В итоге пришлось вызывать спасателей, которые смогли извлечь котика. Пока люди суетились вокруг, он вел себя невозмутимо и спокойно лежал на игрушках.
Дальнейшая судьба животного неизвестна.
Ранее в Свердловской области местные жители спасали вмерзшего в лед пеликана.