Свердловская область вошла в топ-6 лучших регионов России

Posted 1 января, 08:18
Published 1 января, 08:18
Modified 1 января, 08:20
Updated 1 января, 08:20
Лидирующие позиции заняли Москва и Санкт-Петербург с более 80 баллами. Затем — Московская область, Республика Татарстан и ХМАО — Югра. Ниже уральского региона оказались Нижегородская область, Краснодарский край и Самарская область.
Добавим, что баллы в данном рейтинге — среднее арифметическое от тех данных, которые получили регионы в ушедшем году по качеству жизни, социально-экономическому положению, рынку труда и другим важным показателям.
Ранее Нижний Тагил вошел в топ-12 городов рейтинга Минприроды России и был признан самым грязным городом страны.