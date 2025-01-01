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Posted 1 января, 08:18

Published 1 января, 08:18

Modified 1 января, 08:20

Updated 1 января, 08:20

Свердловская область вошла в топ-6 лучших регионов России

Свердловская область вошла в топ-6 лучших регионов России

1 января 2025, 08:18
Фото: 1MI.
Свердловская область набрала 66,5 баллов из 100 возможных и заняла шестую строку рейтинга по версии РИА Новостей. Среди участников — 85 регионов Российской Федерации.

Лидирующие позиции заняли Москва и Санкт-Петербург с более 80 баллами. Затем — Московская область, Республика Татарстан и ХМАО — Югра. Ниже уральского региона оказались Нижегородская область, Краснодарский край и Самарская область.

Добавим, что баллы в данном рейтинге — среднее арифметическое от тех данных, которые получили регионы в ушедшем году по качеству жизни, социально-экономическому положению, рынку труда и другим важным показателям.

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