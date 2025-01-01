Украденный люксовый BMW от блогера Литвина вернулся к законному победителю из Сысерти

Posted 1 января, 14:57
Published 1 января, 14:57
Modified 1 января, 14:59
Updated 1 января, 14:59
Житель Сысерти Антон, который участвовал в розыгрыше призов от блогера Михаила Литвина и выиграл люксовое авто, лишился машины при продаже — его обманул покупатель, пишет Ural Mash.
Кража произошла во время оформления документов. Покупатель по имени Иван просто уехал на машине стоимостью 12 млн рублей. После задержания подозреваемого блогер Литвин поговорил с ним вместе со следователем и победителем конкурса.
Выяснилось, что похититель и сам чуть было не продал машину, однако транспортная компания, которая должна была перегнать машину в Ставрополь, заподозрила неладное.