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Posted 1 января, 14:57

Published 1 января, 14:57

Modified 1 января, 14:59

Updated 1 января, 14:59

Украденный люксовый BMW от блогера Литвина вернули победителю из Сысерти

Украденный люксовый BMW от блогера Литвина вернулся к законному победителю из Сысерти

1 января 2025, 14:57
Фото: Изображение Midjourney.

Украденный люксовый BMW от блогера Литвина вернули победителю из Сысерти

Автомобиль BMW, который украли у жителя Сысерти, вернулся к законному владельцу. В расследовании дела участвовал блогер Литвин.

Житель Сысерти Антон, который участвовал в розыгрыше призов от блогера Михаила Литвина и выиграл люксовое авто, лишился машины при продаже — его обманул покупатель, пишет Ural Mash.

Кража произошла во время оформления документов. Покупатель по имени Иван просто уехал на машине стоимостью 12 млн рублей. После задержания подозреваемого блогер Литвин поговорил с ним вместе со следователем и победителем конкурса.

Выяснилось, что похититель и сам чуть было не продал машину, однако транспортная компания, которая должна была перегнать машину в Ставрополь, заподозрила неладное.

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